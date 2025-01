Se filtraron los chats de alto voltaje entre Mauro Icardi y Wanda Nara tras separarse de L-Gante: "Quiero que..."

Entonces el periodista mostró que el futbolista halagó a su ex por una de sus fotos en Instagram. “Hermosa”, le escribió junto a corazoncitos, y le agregó: “¿Vas a dejarnos hacer las cosas bien de una vez, gordita?”.

Más adelante, Icardi le comenta una foto muy sexy de Wanda a la que él le responde: “¡Así te quiero poner y cog… toda como te gusta! Y yo sé que te morís de ganas también de cog.., de chuparme y de todo, pero te hacés la loquita. ¡Te hacés la ofendida!”.

“Te hacés la mala conmigo. ¿Nos das una oportunidad? Que quier cog… y llenarte toda de leche la hamburguesa. ¿Me dejás?”, continúa, en referencia al posteo del 20 de agosto ya viralizado la semana pasada.

A continuación, Icardi le pide que deje de hacer “bold…” y poner excusas y que “haga los caprichos a un lado”. “Tengo ganas de dormir abrazaditos, encajaditos, hacerte el amor, dormir desnuditos, que me despiertes agarrándome y chupándome a la mañana, que me pidas de dormir la siesta sólo para ir a cog…, que me pidas que te haga todo”, agrega.

En esa inspiración, Icardi dice: “Que me pidas masajitos y que mientras te hago masajes me chupes la pi… ¡Que te pongas en cuatro y me pidas que te co…, que me bañes todo en tus acabadas!”. “El último romántico!”, acotó uno de los panelistas, mientras otra lo comparaba con “Gabriel García Márquez”.

La dura decisión de Wanda Nara tras su separación de L-Gante

A dos meses de confirmar su relación, este domingo Wanda Nara confirmó que estaba separada de L-Gante con un contundente posteo en sus historias de Instagram.

“Mi situación judicial, compleja y dolorosa, me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", explicó en la conductora.

Y es que en paralelo a su historia de amor con el cantante, Wanda se encontraba atravesando un difícil presente debido a los conflictos judiciales con Mauro Icardi.

Así las cosas, en medio del drama, este lunes la empresaria tomó una firme decisión y armó las valijas para irse nuevamente de viaje.

Esto quedó expuesto ya que en una historia, sin dar detalles de su destino elegido o de cuánto durará el viaje, mostró la imagen del avión que la esperaba junto a un emoji de corazón.