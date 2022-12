Se filtraron los escandalosos mensajes que Camila Homs le envió a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

“Camila ve ese beso de De Paul con Tini en el recital y es lo que dispara una serie de mensajes a los dos, amenazantes y extorsivos", comenzó relatando el conductor.

Embed

“A Tini le mandó mensajes a través de Instagram porque no tiene el teléfono. Fue un mensaje extenso. Más allá de lo extenso, fuerte. Insultos, amenazas”, sumó.

"¿Así que ella decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere?, Mi prioridad son los chicos a ver si te entra en la cabeza", fue uno de los mensajes de Homs a De Paul, y otro rezaba: "Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”.

Otro de los mensajes que posee la justicia dice "Yo me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz".

"Había supuestas cosas de la vida privada, amenazando que iba a contar cosas, que tenía pruebas de eso que iba a contar", cerró De Brito.

Embed

Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs por amenazas y hostigamiento

Finalmente se confirmó que Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs por amenazas y hostigamiento, luego de los fuertes cruces que tuvieron a través de mensajes y redes sociales.

"Cuentan los abogados que el acuerdo económico tras la separación fue muy favorable a Camila. Pero sentimentalmente ella quedó muy golpeada. Esta denuncia tiene que ver con mensajes que le envió, porque en el último tiempo no están nada bien. La intermediaria para que él pueda ver a sus hijos es su mamá, Mónica", aseguró Guido Záffora este jueves, y confirmó la noticia en Intrusos (América TV).

image.png

El periodista sumó que "él pidió protección para sus hijos", y señaló que tiene pruebas contundentes contra los Homs: "Tendría audios de WhatsApp amenazantes por parte de su ex, y chats de Camila contra Tini Stoessel, por eso la cantante la bloqueó".

"Es una denuncia tremenda de parte de Rodrigo hacia Camila que va a cambiar la historia. Involucra directamente mensajes que le mandó Camila Homs a Rodrigo en las últimas horas. Además, hay otra denuncia que con respecto a los hijos", concluyó.