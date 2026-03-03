Problemas en la Justicia para Ricardo Biasotti por la demanda a Susana Giménez y Andrea del Boca

Lussich continuó leyendo el documento: "Cuando el señor Biasotti inició el beneficio de pobreza para no pagar las costas del inicio de la demanda contra Susana y Andrea dijo que percibía la suma mensual de 260 mil pesos al mes de septiembre del 2022". Y observó al respecto: "O sea, que no tenía dinero para pagar la tasa de Justicia".

"Lo que dice Telefe es: si Cosquín te paga vos la guita la tenés para pagar la tasa de Justicia. Entonces, ¿por qué te declaraste pobre?", indicó el animador acerca del argumento que habría expuesto Biasotti en la demanda iniciada años atrás contra la conductora, el canal y la actriz.

Embed

La palabra del abogado Juan Pablo Fioribello sobre el conflicto judicial con Ricardo Biasotti

Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca, brindó una nota con Intrusos donde dio detalles del conflicto legal con Ricardo Biasotti.

"Ya había iniciado Biasotti una demanda tiempo atrás contra Susana Giménez, Andrea del Boca, Telefe y quien les habla porque se sintió agraviado por el programa que hicimos. Se lo denunció a Biasotti por estafa procesal", comenzó el letrado.

Y cuestionó al respecto: "En el beneficio de litigar sin gastos le está diciendo a la Justicia, palabras más, palabras menos, que es una persona carenciada y pobre".

"Susana Giménez ahora lo que hizo es detectar que el señor estaba por cobrar la suma de siete millones de dólares del Festival de Cosquín en un juicio que él había iniciado antes representando a un fondo de inversión", explicó Fioribello.

"Intenta engañar y evadirse de la Justicia porque no puede sostenerse nunca que una persona que diga que es carenciada está cobrando esa suma. Hemos concensuado en su momento una defensa conjunta porque está a las claras que se está burlando de la Justicia y de la gente que necesita realmente el beneficio de litigar sin gastos", concluyó el abogado firme contra el ex de la actriz.