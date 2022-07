Se filtró la letra del nuevo tema musical de la China Suárez

El single se llama "Lo que dicen de mí" y así anunció el lanzamiento la ex de Benjamín Vicuña: "Me lo estaba guardando hace mucho tiempo. Era una sorpresa. Estoy feliz. Mañana estaré haciendo un vivo. Estoy contenta, emocionada, ansiosa y agradecida con ustedes, que siempre me acompañan".

Los párrafos que se filtraron dicen: "Lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir, bajan su perfil, se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar para olvidarme de todo".

"Puede que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Puede que me peguen mucho más que a ellos, algo se desangra en el suelo", continúa.

"Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía. Lo tuyo, fantasía", dice en otro fragmento.

china.jpg

Calor al frío: la China Suárez y Rusherking, enamorados en la nieve

La China Suárez y su pareja, el cantante Rusherking, están disfrutando de unos días de relax y amor en Bariloche. Se trata del segundo viaje que la actriz y el artista musical hacen como pareja ya que anteriormente habían estado unos días en Playa del Carmen, México.

Antes se vio cómo en la Patagonia Argentina, en un momento de diversión, la China se burló de la diferencia de edad que le lleva a Rusherking (ella tiene 30 años y él 22).

La actriz compartió un video en su Instagram en el cual se ve que ella intenta darle de comer en la boca al cantante, tratándolo de "bebé". Rusherking se cubre, mientras la China no puede contener la risa.

Lo cierto es que en medio de los días en Bariloche, la pareja sigue compartiendo distintos momentos juntos desde las redes sociales y ahora ella mostró un video donde se los ve abrazados y bien abrigados.

Suárez musicalizó el material con una canción bien romántica y además compartió unas fotos de la producción que hizo sobre la nieve.