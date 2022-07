El inesperado apoyo de María Becerra a la China Suárez

“Hubo un mínimo prejuicio de algunos a mi alrededor, que por ahí decían: ‘¿Tan chiquita y la dejaste?’. Dale, flaco, mirá tu vida...”, dijo Juliana en la nota “Pogo o nada” de Infobae.

Entonces, Becerra sorprendió al mencionar la situación similar que vivió la China Suárez. “Siempre está eso, pero es con nosotras. Hace poco vi la situación de una mujer que tiene hijas y que estaba saliendo a un boliche. Y la gente la insultaba porque ella estaba bailando y no cuidando a sus hijas, ¿entendés? A ella sí se le dice. Pero a un hombre cantante nadie les pregunta con quién están sus hijos”.

Dijo la cantante que no nombró a la actriz, que en su momento cuando la criticaron salió al cruce y criticó a los hombres que están poco con sus hijos con este tuit “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”.

María Becerra mostró sus cambios físicos tras engordar 7 kilos

María Becerra comenzó un entrenamiento para mejorar su aspecto y ganar algunos kilitos. La cantante confesó que subió 7 kilos y mostró los cambios.

"Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo", admitió Becerra sobre su estética. "Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular", detalló en sus historias de Instagram.

Su extrema delgadez la llevó a estar en conflicto siempre con su cuerpo e incluso reveló que los comentarios y el bullying que sufrió no la ayudaban.

"La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido... Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados", dijo.

"Años que no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short", contó ya que siempre usó ropa ancha para parecer más grande.

"Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima", indicó mostrando la evolución.

María comenzó el entrenamiento con 41 kilos, luego subió 5 y ahora 7 más.