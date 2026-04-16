Aseguran que una pareja bomba se separó en medio de una fuerte crisis

Adabel Guerrero y su familia

Ante la consulta del programa, Guerrero optó por no profundizar en el tema. Tras varios intentos por obtener una definición, su única respuesta fue breve y esquiva: “No sé, ni idea”.

Sin embargo, en medio de las versiones cruzadas, el propio De Brito contó que se comunicó directamente con la bailarina para chequear la información y ella negó la separación. Según reveló el conductor, la respuesta fue contundente y buscó desactivar los rumores que crecían al aire.

En paralelo, quienes siguen de cerca a la pareja recuerdan que no es la primera vez que atraviesan turbulencias, aunque en otras oportunidades lograron salir adelante. Esta vez, sin embargo, el panorama sería distinto y con señales más concretas de distanciamiento.

Por ahora no hubo confirmación oficial de una ruptura, pero las distintas versiones y el hermetismo alimentan la incertidumbre sobre el futuro de la relación.

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¿Qué personaje interpreta Adabel Guerrero en En el barro y por qué sorprende su nuevo rol?

Adabel Guerrero atraviesa un presente profesional marcado por un desafío actoral muy distinto a los que venía encarando. Actualmente forma parte de la serie En el barro (Netflix), la nueva ficción ambientada en el universo carcelario que expande la historia de El marginal.

En esta producción, la bailarina y actriz se pone en la piel de Brenda, una de las internas del penal donde se desarrolla la trama. Se trata de un personaje con un perfil intenso, atravesado por conflictos y situaciones límite, que la muestran en un registro más dramático y crudo.

El rol representa un giro en su carrera, ya que se aleja de sus trabajos más ligados al espectáculo y la comedia para adentrarse en un mundo mucho más oscuro. Con escenas de alto impacto y una fuerte carga emocional, Guerrero apuesta a consolidarse también en el terreno de la actuación televisiva.

De esta manera, Adabel suma un nuevo capítulo a su recorrido artístico, explorando personajes complejos dentro de una de las ficciones más esperadas del género en Argentina.