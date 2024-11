Se fue al pasto: L-Gante volvió a lanzar un tremendo mensaje contra Mauro Icardi

El Ejército de LAM compartió en su cuenta de X el mensaje que publicó L-Gante por el Día del cornudo y que estaría dirigido para el ex de la conductora de Bake Off Famosos.

“Y recuerden que el 11 del 11 es el día del cornudo. Síganme para más consejos. L-Gante Keloke pa”, escribió el músico picante.

lgante mensaje_día del cornudo.jpg

Por otro lado, antes, Icardi había publicado en sus historias de Instagram una captura de pantalla de su teléfono con la hora 11.11. “Portal 1111”, sumó el futbolista junto a un emoji de una carita con ojos de corazón y un fueguito.

mauro icardi_mensaje_portal.jpg

El acertado vaticinio de Pitty La Numeróloga sobre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Pitty La Numeróloga estuvo en Implacables (El Nueve) y recordó que ella le vaticinó a Wanda Nara que iba a vivir un romance con L-Gante tras alejarse de Mauro Icardi.

“Yo hablé con Wanda hace cuatro días. Me llamó y me dijo, ‘¡Ay, Pitty, al final se cumplió todo lo que me dijiste!’. Y bueno, ella está viviendo como con mucha intensidad. Yo había hecho un video explicando los números de Wanda como hace un año, más o menos, ustedes saben que a mí me gusta investigar”, contó en el ciclo de Susana Roccasalvo.

“Yo le había dicho que iba a tener un romance. Este romance viene hace tiempo. Es un romance que a ella la traspasó, la puso en otro lugar. Me parece que Wanda es dueña de su vida, lo está viviendo con mucha alegría. Y es así, un romance”, agregó.

De todos modos, Pitty advirtió que no destaca una reconciliación entre Wanda y Mauro. "La sentí como enamorada, pero si tengo que hablar como numeróloga, y no como persona que te cae bien, y que te puede escuchar, yo creo que es un romance. Me parece que es algo que ella tenía pendiente, que puede durar un tiempo y que todavía no están cerradas las puertas con su ex pareja”, señaló.

Y finalizó: "A veces hay lazos que son mucho más profundos, que en un matrimonio pueden pasar muchas cosas. Generalmente, la gente, no dice la posta, o estos tiempos uno sabe que hay muchas idas y vueltas en un matrimonio. Creo que a Mauro le puede salir un amorío, puede haber mucho más movimiento, pero es un tiempo”.