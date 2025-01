¡Se picó! Brian le tiró un filoso palito a Chiara y bancó a Jenifer en Gran Hermano: "No es muy de amiga..."

Ahí, Nano le respondió: "Ahora andás diciendo que no te gustan los grupos". Instantes después, Chiara intervino y sostuvo: "Lo dijiste ayer a la noche. Que no tenías grupo, que querías liberar a las chicas y jugar solo para no salpicarlas".

"Es algo que está hablado, no es que yo hablo por hablar. Yo dije que no quiero salpicar a nadie", siguió Brian. "Y lo mismo dijimos nosotros. Cuando se fueron los chicos nos dimos cuenta de que hacer grupos tan cerrados en esta casa no sirve", le contestó Chiara.

Brian, sin filtro, disparó: "De todas maneras, no me parece muy de amiga que se haya ido Jeni (Lauría) y que te estés apretando el chongo que estaba con ella".

"Uhhhhh", se escuchó al unísono. "No, pará, pará, porque este tema lo vamos a hablar bien. A nadie le interesa pero lo dijo, entonces lo vamos a hablar. Primero, partamos de la base que el chongo no era de Jeni", se defendió enojada Chiara.

"Estuvo una semana a los besos y era el chongo de Jeni, porque cuando ella se fue hizo berrinche", le respondió Brian filosísimo.

Embed

Gran Hermano 2024: Giuliano se olvidó de Jenifer y está atrás de otra mujer

Jenifer Lauría se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2024. La morocha se fue de la casa con el 65,7 por ciento de los votos.

Giuliano Vaschetto quedó destruido tras la salida de su compañera, con quien tenía un vínculo amoroso. Sin embargo, el muchacho pudo recuperarse rápidamente y, al parecer, ya está interesado en otra mujer.

Embed

Martina Pereyra contó una charla con el participante de Santa Fe, donde le dijo algo que la dejó en shock. "Anoche, se fue Jeni, lo abrazo y después me dice: '¿sabés que estaba acostado y me acordaba de tus abrazos?'", relató.

La joven comentó que ella prefiere tomar distancia. "Lo voy a dejar de abrazar. Hoy me dijo: 'buen día', viene y me abraza", señaló.

Al finalizar, Martina mencionó que Giuliano hace tiempo está interesado en ella. "En la primera fiesta me dijo: 'vos siempre estuviste en mi top 1'", advirtió.