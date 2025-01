Brian regresó a la casa de Gran Hermano 2024: "Vengo en son de paz con todos, menos con uno"

Después de que todos sus compañeros lo saludaran y abrazaran entusiasmados, Brian implementó su estrategia y les mintió: "Tengo información del afuera, pero no sé qué pasó acá, no puedo hablar nada. Estuve en un programa".

Y agregó: "Tuve que elegir si volver hoy o irme. Y volví hoy".

Instantes después, sus compañeros lo llenaron de preguntas: "¿Nos podías ver de afuera?", "¿Viste a mi familia?", "¿Fuiste al canal?", "¿Fuiste al programa? ¿Te dijeron cosas'".

"Estaba todo vendado, no podía ver a nadie. No puedo decir nada", les respondió el jugador ante las múltiples consultas.

Gran Hermano: Brian se mostró desde el aislamiento del hotel y adelantó la estrategia para su regreso

Claramente la gala de Gran Hermano (Telefe) del jueves 2 de enero resultó inédita y sorpresiva no sólo para los televidentes, sino sobre todo para los propios jugadores. Lo cierto es que el líder, Giuliano Nano Vaschetto, además de subir y bajar de placa a dos de sus compañeros, el reality le pidió que elimine a alguien y no dudó en echar a Brian Alberto.

Y si bien el vendedor ambulante se fue sin lágrimas y asegurando que volvería en el repechaje, minutos después supo que si optaba por continuar aislado en un hotel el domingo volvería a la competencia como si nada hubiera pasado. Opción que tomó sin pensarlo, y más grande fue alegría al enterarse que sus compañeros no saben que regresará a la casa.

Así las cosas, tras ingresar al hotel con los ojos vendados para ni siquiera verle la cara al productor que lo guio, Brian se filmó desde su habitación a pura felicidad.

Y tras registrar las cómodas camas del cuarto, mostrar que el televisor no está habilitado, que le dejaron un par de libros para entretenerse y que le hacen llegar comida para que no pase necesidades, Brian Alberto le habló a la cámara que la producción le dejó para continuar con el reality.

“Recién llego al hotel y no tengo nada”, confió de entrada al tiempo que aseguró que estaba “impactado por la jugada de Giuliano". "Para mí era muy fácil irme, pasar con mis hijos, y que ustedes me elijan para el repechaje, pero no. Tiene un gustito diferente quedarse acá”, agregó con una sonrisa de oreja a oreja.

Y tras agradecerle a Nano el favor que le hizo en realidad, Brian concluyó: “El domingo vuelvo con todo… a mi juego me llamaron. Siento que voy a tener muchas chances de contraatacar porque no saben a dónde salí, a qué salí, qué sé y qué no sé. Entonces, estaría buenísimo poder decirles que tengo un montón de información del afuera, pero es completamente mentira. Decir que tengo información y decirles que sé quién tiene banca y quién no, pero quedarme callado. Eso les va a carcomer la cabeza”.