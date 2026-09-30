Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y contó lo que tenía guardado desde la última edición de MasterChef

Lejos de quedarse callada, Wanda explicó que había decidido respetar los tiempos del programa y que nunca había revelado la información mientras Maxi López todavía formaba parte del reality. "No, no dije nada durante la competencia, lo cuento ahora", lanzó Wanda.

"Lo cuento ahora para ver si Grego (Rossello) quiere sumar puntos, puede mandarme los screenshots", disparó pícara Wanda.

Así, entre confesiones y bromas, Wanda volvió a convertirse en una de las protagonistas de la noche y dejó una particular propuesta para Grego Rossello: seguir los pasos de Maxi López y convertirse en su nueva fuente de información.

Cuál fue la pregunta al hueso que le hizo Wanda Nara a Luck Ra por La Joaqui en MasterChef

El regreso de MasterChef Celebrity ya es una realidad. Este lunes 28 de septiembre, Telefe puso en pantalla la quinta temporada del exitoso certamen culinario, nuevamente con Wanda Nara al frente y un jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

En su debut, la conductora dejó en claro que no piensa esquivar ningún tema y sorprendió a Luck Ra con una consulta tan inesperada como filosa. La pregunta estuvo vinculada a su reciente separación de La Joaqui, quien formó parte de la edición anterior del reality de cocina.

Mientras presentaba oficialmente al artista cordobés, Wanda aprovechó para indagar si había recurrido a alguien en busca de consejo antes de sumarse al programa, teniendo en cuenta que ya había tenido una participación especial en el ciclo tiempo atrás.

"¿Le consultaste a alguien para venir?", indagó punzante la conductora con un claro guiño a lo que el noviazgo con La Joaqui. El cantante recogió el guante y, entre sonrisas, respondió: “No, la verdad que no. Pero es algo que nunca tuve planeado hacer en mi vida, así que este es el momento de mostrar todas mis habilidades”.

La charla no terminó ahí. Instantes después, cuando el participante se acercó al jurado para retirar su delantal, Wanda volvió a poner el foco sobre el mismo tema y quiso saber qué sensaciones le generaba regresar al formato.

"¿Te trae recuerdos? ¿Buenos o malos?”, le preguntó directa, sin rodeos.

Fiel a su estilo, Luck Ra eligió no profundizar demasiado para evitar cualquier tipo de controversia y contestó con una frase breve pero contundente: “Todos los recuerdos fueron buenos”. Más tarde, ya frente a una cámara y en tono distendido, lanzó un reclamo cargado de humor dirigido a la conductora: “¡Wanda, es el primer programa!”, exclamó pidiendo un poco de calma en el inicio de la competencia.