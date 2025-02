Se supo cuál fue la tajante reacción de Chico Novarro ante la desesperación de Cecilia Milone por verlo

"Todo lo tenés que decir sobre lo que a vos te pasa con alguien, está todo bien.... hablar de un vínculo, cuando la otra persona no está, eso no está bien", exclamó, tajante.

Julieta señaló que lo que le pareció un tanto fuera de lugar fue escuchar que Milone se consideraba "viuda" de Chico. "Decir que es la viuda... Creo que tiene que ir a terapia urgente", agregó.

La actriz mencionó que la cantante debería llamarse a silencio. "Hace 25 años hicieron un show... puede ser que se enviaban mensajes en año nuevo, pero tampoco me importa porque él no está y es un tema de él", enfatizó.

Al finalizar, Julieta recordó que Milone se apersonó en la casa de su padre luego de enterarse que el artista estaba mal de salud y protagonizó un escándalo en la puerta porque quería verlo. "Tocó el timbre insistentemente. Yo le pregunté a él: 'está abajo, ¿vos tenes ganas que suba?'. Me dijo que no. Papá terminó sus últimos años con quien quiso terminar sus últimos años", cerró.

El duro descargo de Cecilia Milone tras su escandalosa denuncia: "No es un juicio por..."

Cecilia Milone usó este martes sus redes sociales para hacer un duro descargo tras su escandalosa denuncia ¿contra Nito Artaza?

"Hace un tiempo que decidí hacer más entrevistas, pero no como capricho o como plan de prensa, sino porque me lastiman, me hacen daño. Me di cuenta de que enfrentarme a ciertas preguntas, que antes me causaban tensión, ahora no las puedo manejar", comenzó diciendo.

"Quizás me expuse yo demasiado, creí que era así, me hicieron creer que era así, el medio me llevó a eso, las circunstancias de mi vida me llevaron a eso, no lo sé. Lo que sí me hace falta aclarar es que no voy a contar nada, no tengo nada que contar, sí a través de mi arte, sí. Porque de eso se trata la misión que tenemos los artistas", sostuvo.

"Esto no es un juicio por jurado, realmente. En qué momento creímos que los periodistas son fiscales, que el público luego va a votar si somos o no inocentes. Y tenemos que explicar o hacer relatos. Es realmente muy confuso lo que sucede", remarcó.

Luego, siguió y les dijo a los trabajdores de prensa: "No me acosen esperándome en la puerta. Ya tuve tres episodios, a mí me da miedo, vivo en un edificio que no tiene seguridad. No estoy de acuerdo con una entrevista donde uno no acordó el encuentro, porque entiendo que el periodista te diga 'estoy trabajando', pero yo no, yo estoy viviendo. Yo no estoy yendo a tu casa, vos estás viniendo a la mía".

"Si las entrevistas no se piden, para mí, me generan la misma violencia que si me estuvieran robando", aseguró.

Por último, repitió: "En este momento no me siento obligada a aclarar nada. No entiendo de qué se trata todo esto, como si fuese una campaña hacia una persona que se dedica a la política. Porque no parece hecho para una artista. Es un repaso del pasado, qué es verdad, qué es mentira, qué dijo, qué no dijo. No me voy a prestar a esto".