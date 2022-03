Se supo por qué Benjamín Vicuña dejó de seguir a la mamá de La China Suárez

En los últimos días se habló que había una guerra entre las familia de Vicuña y la de Eugenia Suárez.

En diálogo con Primicias Ya, Vicuña desmintió todas las especulaciones.

"Es triste lo que, a veces, se escucha que dicen", advirtió el galán chileno.

Al ser consultado sobre por qué dejó de seguir a la mamá de La China, Vicuña fue tajante.

"Esas cosas no son noticias, ya es una etapa cerrada", sentenció.

Todo parece indicaba que hoy su presente está enfocado en el inminente estreno de El primero de nosotros y su nuevo amor.

Vale recordar que el chileno está felizmente en pareja con Eli Sulichin.

Benjamín Vicuña, con Primicias Ya: "Mi mamá no tiene injerencia en mis decisiones"

En los últimos días, Isabel Luco Morandé, la mamá de Benjamín Vicuña quedó envuelta en diferentes versiones.

El rumor más fuerte indicaba que tenía intenciones de recuperar al casa que su hijo le regaló a su ex, La China Suárez.

Embed

Vicuña habló en exclusiva con Primicias Ya, en el marco de la presentación de El primero de nosotros, la nueva serie de Telefe y Paramount.

En un adelanto de esa entrevista, que se podrá ver completa en unos días en Primicias Ya, el galán chileno se refirió a las versiones que tiene a su madre como protagonista.

"Que mi mamá ya sea un personaje en la farándula es lo peor que me puede pasar", exclamó Vicuña.

El actor aclaró que su madre no se interpone en sus relaciones ni en temas privados. "Yo vivo solo desde los 16 años, tengo un vínculo con ella maravilloso, de respeto, de cariño. Ella no tiene ningún tipo de injerencia sobre mi vida, ni mis decisiones, ni mis hijos, ni mis ex", enfatizó.

Por último, Vicuña destacó que Isabel trata de entablar un buen vínculo con quien esté al lado de su hijo. "Ella, como cualquier madre, desea llevarse bien con su nuera", sentenció.