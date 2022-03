El gesto de Benjamín Vicuña que demuestra que está todo mal con la China Suárez

Esto no le gustó nada al Benjamín Vicuña que hizo la valija y volvió al país y comenzó su búsqueda de nueva pareja. La China Suárez finalmente conoció a Armando Mena Navareño en Madrid y a los pocos meses se puso en pareja. Benjamín también conoció a Eli Sulichin en el cumpleaños de Ana, la hija de su ex Pampita, y se enamoró.

Benjamín Vicuña La reacción de la mamá de Benjamín Vicuña en su separación de China Suárez

Cada uno en la suya no sirvió para apaciguar las aguas en la ex pareja, si no todo lo contrario. A medida que pasa el tiempo las cosas entre la China Suárez y Benjamín Vicuña están peor.

Ellos coordinan el encuentro con sus dos hijos, que parece que también es un dolor de cabeza para ambos. Pero, como si esto fuera poco, ahora Vicuña dio un paso más en la desilusión y dejó de seguir en las redes a la mamá de la China.

Así lo confirmó Estefi Berardi. La nueva panelista de LAM (América TV) compartió en su Twitter una información que demuestra la mala relación entre los actores.

“Último momento. Benjamín Vicuña, dejó de seguir en Instagram a la madre de la China”, escribió la periodista.

La ex suegra de La China Suárez le arruinó su cumpleaños

Este 9 de marzo, La China Suárez celebró su cumpleaños número 30. La actriz conmemoró su aniversario con una gran fiesta junto a familiares y amigos.

En medio de un día de pura felicidad, hubo alguien que intentó borrarle la sonrisa.

¿De quién se trata? De Isabel Luco Morandé, la mamá de Benjamín Vicuña.

Según contaron en A la tarde, la mamá del galán está dispuesta a ir a fondo para recuperar la casa que su hijo le regaló a la actriz, en un barrio cerrado de Pilar.

En el ciclo de América TV comentaron que Isabel está feliz por el noviazgo de Vicuña con Eli Sulichin, pero le habría hecho la cruz a La China.

El look "homeless" de Peter Lanzani, que se hizo viral

Peter Lanzani sorprendió a todos con su apariencia. El actor estuvo en el cumpleaños de La China Suárez y desconcertó con su look.

El galán lució un short, una remera bien suelta, zapatillas y unas medias altas. Lo que más llamó la atención fue que se estaba con la barba y el cabello largo.

La imagen de Peter en el cumpleaños de La China se hizo viral y generó todo tipo de comentarios.