Se supo qué es lo que más enfurece a Nicole Neumann de la relación entre Mica Viciconte y su hija Indiana

Claro que la contactaron y compartieron al aire el descargo de ella por la enorme ola de críticas que su actitud generó en las redes, sumada a la poca predisposición que ya había tenido para saludar fanáticos que luego la expusieron en sus mismas redes.

Embed

Es así que en medio de este complejo panorama familiar, Marcela Tauro expuso su teoría sobre las actitudes de Viciconte en relación a su enemistad con Nicole Neumann. “Estos episodios de Mica no la benefician. Porque lo que había llegado el fin de semana es que había hecho un escándalo, había gritado y demás. Eso le cambia la opinión a algunos”, disparó picante la periodista.

“Lo qué pasa es que Mica tiene carácter muy fuerte, bueno, todos en esta historia y siempre queda justo como la protagonista de los episodios. Con la nena cuando sube las fotos…y el padre queda a un costado. Entonces no se termina de saber si él la mando o no”, intervino entonces Karina Iavícoli.

“¿Pero quién sube la historia? ¡Ella! Y tiene todo el derecho de hacerlo, pero también, yo me pongo en el lugar de Nicole, y si la actual de mi ex sube fotos con mi hija, con la que estoy peleándome, la verdad, me daría en el hígado”, argumentó Tauro dando a entender que esas acciones podrían ser el desencadenante del conflicto entre madre e hija.

Embed

Una salteña expuso a Mica Viciconte durante sus vacaciones de invierno: "Tan feo..."

Mica Viciconte y Fabián Cubero se fueron a pasar las vacaciones de invierno al Norte Argentino y tal parece no la están pasando del todo bien. Lo cierto es que la primera parada del viaje familiar fue la provincia de Jujuy, donde la ex Combate estalló furiosa al no poder visitar la iglesia de Uquía en la Quebrada de Humahuaca porque estaba cerrada y pidió desde sus redes que no vayan por ningún motivo.

En tanto, en la segunda parte del paseo se trasladaron a Salta donde otra vez Mica Viciconte quedó en el centro de la polémica. Esta vez, por la poca predisposición a la hora tomar contacto con sus seguidores personalmente. Y lo más llamativo fue que la dejaron expuesta en sus propias redes sociales.

Paradójicamente la mala actitud de Viciconte salió a la luz a través de una publicación en su propia cuenta de Instagram agradeciendo el canje del hotel de Cafayate en el que se alojaron. “Qué pena hoy en la plaza con qué cariño te llamé Mica y me miró tan feo. Soy de un pueblo donde solo los conocemos por las redes o la TV. El señor Cubero sí se sacó fotos”, le escribió la mujer.

Mica Viciconte posteo Salta escrache de fan.jpg

Y como si ese reclamo no bastase, a ese comentario inmediatamente se sumó otro que aseguraba: "Se hace la divina frente a las cámaras. Estuve alojada con ella y pensaba que todos se le iban a abalanzar por un saludo. No te perdiste de nada. Él es mucho más amable. Para mí la gente que es poco humilde no se merece mi saludo".

Lo cierto es que tras algunas horas, Mica Viciconte optó por borrar la publicación del canje hotelero para evitar que se sigan multiplicando los reclamos por su escasa simpatía con los verdaderos artífices de su popularidad. Pero en estas épocas de inmediatez en las comunicaciones, la captura del posteo ya estaba hecha y viralizada.