Se supo qué estaban haciendo Mauro Icardi y la China Suárez mientras Wanda Nara se reunía con el fiscal

Sin embargo, mientras esto sucedía, la China compartió un video donde podía Mauro realizando distintos ejercicios como parte de la rehabilitación para volver a jugar.

“Vamos que falta menos. El esfuerzo siempre tiene recompensa. 08.04.2025”, escribió además la actriz como mensaje de apoyo para su novio.

De esta forma, con la fecha en la publicación, quedó en evidencia que el video es de este martes y que en esa actividad se encontraba Mauro al faltar a la audiencia.

Embed

La feroz chicana de Wanda Nara contra Mauro Icardi por no presentarse a la audiencia

Este martes Wanda Nara y Mauro Icardi tenían un audiencia en la Fiscalía en el marco de la denuncia que realizó la conductora por el episodio que protagonizaron en el Chateau Libertador. Sin embargo, el futbolista no se presentó.

En este contexto, las cámaras fueron en busca de la mediática quien se limitó a dar breves declaraciones acerca de situación. “No voy a hablar”, sentenció en primer lugar ante Mujeres Argentinas (El Trece).

De todas formas, la cronista continuó insistiendo por la polémica actitud de de Mauro al no acudir al encuentro y ella deslizó: “No se, no tengo idea”.

“Yo me voy a seguir presentando y cuando no me presento aviso el por qué”, agregó en lo que un claro dardo para el padre de sus hijas y la decisión que tomó frente a la audiencia pactada para el día de la fecha.

En lugar del jugador del Galatasaray, quienes se presentaron a la audiencia en su representación fueron sus abogados Lara Piro y Gonzalo Romero Victorica.