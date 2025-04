La verdadera razón por la que Mauro Icardi se ausentó a la audiencia de conciliación con Wanda Nara

En charla con el ciclo A la Barbarossa, Telefe, Romero Victorica explicó por qué su cliente no asistió a la audiencia y fundamentó esto en evitar un cruce con la ex pareja.

"No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce. Consideramos que con nuestra representación era suficiente y así fue", comentó.

En tanto, el letrado se mostró esperanzado en que el juez no haga lugar al pedido de restricción a Mauro Icardi que impulsó Wanda Nara.

"Esperamos que así sea al menos para las nenas. Es necesario que pueda reencontrarse con las nenas", explicó el abogado del futbolista.

Además, Lara Piro remarcó que Icardi está pasando un muy mal momento por no poder estar con sus hijas: "Está desesperado por reencontrarse con ellas, hace Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas y creer todo lo que una mujer dice es un arma de doble filo", puntualizó.

wanda nara y mauro icardi 2.jpeg

Mauro Icardi y la China Suárez se la jugaron y compartieron un inesperado video subido de tono

A cuatro meses de blanquear su relación en los últimos días la China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron por primera vez rumores de una crisis, luego conocerse el ataque de celos que tuvo el futbolista por Franco Colapinto.

“Mauro la encaró y le dijo ‘¿por qué me mentís? Tengo la data de que se cruzaron más de una vez y no solo en España’. Le hizo un planteo”, contó Pepe Ochoa sobre lo sucedido entre ambos.

Sin embargo, la pareja demostró que supo superar las adversidades y volvieron a sus clásicos posteos en las redes con muestras de amor tanto de parte de la actriz como del jugador.

Así las cosas, este lunes redoblaron la apuesta y sorprendieron a sus seguidores con un jugado video donde se mostraban a los besos mientras estaban acostados en un sillón.

El material, que tenía de fondo la canción Qué tal de Fondo Flamenco, fue compartido en primer lugar por la China y minutos más tarde fue reposteado por Mauro en su perfil.