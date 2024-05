Se supo qué tenía anotado en la mano Gastón Trezeguet al entrar a la casa de Gran Hermano

Antes de su ingreso, Gastón Trezeguet hizo un gesto movimiento frente a cámara y mostró la palma de su mano. En las redes, muchos fans del reality decían que tenía un mensaje del exterior para favorecer a alguno de los jugadores.

En A la Barbarossa, el panelista aclaró qué fue lo que sucedió. “Anoche te recontra vi, parecías la pantera rosa”, le dijo Georgina Barbarossa. "Georgina me escribí y me decía ‘Gastón, contame del olor’. No había tanto olor”, comentó Gastón.

"Te escribiste algo en la mano, guacho”, advirtió la conductora. "No, una boludez. Igual me encanta que especulen. Pero no tenía nada en la mano. Nada había. Era un garabato mal borrado. Eran marcas que tenía anotadas”, precisó el ex GH.

Gastón señaló que no sería tan descuidado de quedar expuesto. "Yo sé hacer un complot, no soy Los Bro”, remató, con humor.

Así fue el ingreso de los analistas a la casa de Gran Hermano: "Mi lugar en el mundo"

Este martes, en Gran Hermano (Telefe), hubo un Congelados muy especial porque los analistas del Debate ingresaron a la casa más famosa del país. Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez y Gastón Trezeguet visitaron a los participantes del reality.

Los primeros panelistas que entraron fueron Sol y Gastón. “¡Tanto tiempo! No lo puedo creer, quiero hacer de todo. ¡Son 23 años! Gran Hermano, ¿me extrañaste?”, expresó el exjugador de la primera edición del certamen. “Mi lugar en el mundo”, manifestó la modelo ni bien ingresó.

Ya en el living, la periodista les comentó a los jugadores: “Los analizamos todas las noches. Qué hermosos que están, quiero entrenar con ustedes cuando salgan". Y agregó, en relación a lo que se dice sobre la limpieza de la casa: "Che, huele re rico esto, no sé por qué la gente dice que hay mal olor”.

Luego, los analistas recorrieron la casa, Sol se probó una de las botas de la participante Virginia Demo, y también tuvieron que dar el consentimiento después de que Gastón y Pérez se acostaran juntos en una de las camas. Antes de irse, Trezeguet, dejó su icónico anillo con el ojo que todo lo ve.

Más tarde, ingresaron a la casa Reato y Ubfal. Los panelistas, a diferencia de Pérez y Trezeguet, entraron por el SUM. “Qué calentito que está acá. Pasá, Cefe, que está buenísimo”, exclamó la rubia. Reato, inmediatamente, no pudo evitar dar información del afuera y dijo: “Ustedes no saben lo que es afuera, tienen que juntar fuerzas”.

"Piensen que falta poco. Esto es ficción, acá tienen todo”, agregó el periodista. Los comunicadores también recorrieron la casa y notaron el desorden de las habitaciones. “Dios mío, este cuarto. Qué quilombo, no se puede creer”, señaló Ubfal.

Por último, el conductor Santiago del Moro habló con los dos analistas y Laura remarcó sobre el lugar: “Esta casa tiene una energía, estoy piel de gallina. Muy contenta, muy feliz. Emocionada, me encanta verlos”.