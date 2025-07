¿Se viene otro bebé? El video con el que Alex Caniggia y Melody Luz hablaron de un posible hermanito para Venezia

Aunque el tono fue claramente humorístico, el video dejó entrever el entusiasmo del mediático por la posibilidad de agrandar la familia. Melody, entre risas, no dio señales claras sobre su postura, pero el intercambio dejó abierta la puerta a futuras sorpresas.

Embed

La contundente foto que compartió Alex Caniggia en medio de su pelea con Mariana Nannis

Mientras sigue en una fuerte pelea con la excéntrica Mariana Nannis, Alex Caniggia decidió dejar de lado por un momento los problemas con su madre para festejar el segundo cumpleaños de su hija Venezia. Acompañado por Melody Luz, compartió publicaciones cargadas de sentimiento y resaltó el apoyo de sus suegros, marcando un contraste evidente con el vínculo distante que mantiene con su mamá.

“Dos años ya. La familia, lo más importante. Los amo”, escribió recientemente el mediático mellizo en una historia de Instagram, junto a una imagen conmovedora. En la foto se lo ve junto a Melody Luz en la sala de parto, justo antes del nacimiento de su hija, acompañados por los padres de la bailarina, es decir, sus suegros. Los cuatro aparecen sonrientes, compartiendo un instante familiar muy significativo. Esta publicación volvió a dejar en evidencia el profundo distanciamiento con su madre, a quien aún le reprocha haberlo desalojado del departamento en Puerto Madero que le había prestado, justo antes de que naciera su primera hija, y nieta de Nannis.

Tanto Alex como su pareja han manifestado en redes sociales su dolor y enojo por las actitudes de Mariana Nannis, especialmente aquellas que involucran a la pequeña.

Pero eso no fue todo. En una segunda publicación, el hermano de Charlotte Caniggia profundizó aún más en sus emociones y en la importancia que le da a los lazos familiares. En la imagen se lo ve abrazando y besando a Venezia recién nacida, junto a Melody. “La familia, lo más importante. Cuídenla”, escribió con letras grandes, dejando claro su mensaje. Más abajo agregó con contundencia: “Nosotros tres y nadie más. Las amo, mujeres de mi vida. Mi mujer me enseñó lo que es el amor, mi hija me enseñó lo que es vivir por alguien más. Juntas, me dieron alas”.

Muchos interpretaron estas publicaciones como una respuesta directa a Nannis, quien recientemente hizo comentarios negativos sobre la vestimenta de la niña. Esto provocó una reacción inmediata de Alex, que no dudó en salir a defender tanto a su hija como a su pareja frente a las críticas de la exesposa de Claudio Paul Caniggia.

IG Alex Caniggia con sus suegros