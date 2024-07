¿Quién fue el último eliminado de Survivor Expedición Robinson?

Sin embargo, uno de ellos se lo comió sin su permiso y todos señalaron a Gabriel 'Toro' Velázquez. El paratleta, que había manifestado tener mucha hambre durante los últimos días, no se hizo cargo del robo.

Luego, votaron los concursantes y Gabriel obtuvo seis votos y Martín 'Colli' Collante, cuatro. Por lo tanto, Toro se convirtió en el cuarto eliminado del programa.

"Sos un ejemplo de alguien que va para adelante, que se animó a una experiencia extrema, en condiciones un poco más difíciles que el resto, así que te felicito por eso", le dijo el conductor Marley a Gabriel.

Toro, el último eliminado, que tiene 25 años, había dicho en su presentación cuando ingresó al reality: "Siempre me esfuerzo en todos los sentidos, para dar lo mejor de mí. Tengo una discapacidad, una parálisis de medio cuerpo y quiero demostrar que por más dificultades que tengas en la vida o lo que tengas se puede lograr y obtener el objetivo que uno quiere".

Nació el amor en Survivor Expedición Robinson: el video de dos participantes a los besos

Dos participantes de Survivor Expedición Robinson, el reality de supervivencia que conduce Marley por Telefe, sorprendieron a todos con su romance bajo la luz de las estrellas.

Las cámaras captaron a la artista circense Aixa y el ceo de banco Francisco del equipo Sur bien románticos. Sin embargo, los jóvenes fueron muy reservados al hablar de su relación.

“¿Hay lugar para el amor en Suvivor o todo es parte del juego?”, relató Marley antes de mostrar a los dos participantes bien juntos aprovechando la paz de la noche.

“Acá uno siempre necesita tener buenas conexiones con las personas, uno está muy solo y las alianzas cercanas siempre son positivas. No sé si podría encontrar el amor en Survivor o no. La verdad, acá todo es extremo, todo es difícil y no se sabe bien qué es lo que sentís, simplemente se vive en el día a día”, dijo Francisco.

Y Aixa evitó dar precisiones de la relación: “No quisiera que se vea esa parte de mí, como que no vine a eso. Me gustaría que se me vea a mí en el juego y nada más, eso sería mi ideal. Si lo otro lo puedo tapar, mejor, pero bueno, es imposible porque estamos vigilados. Pero no me gusta”.

"Yo vine a jugar, competir, llegar a la final y divertirme, nada más, para eso vengo", cerró entre risas Francisco sin dar detalles del vínculo que nació con su compañera.