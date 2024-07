De qué se trata El ídolo de inmunidad, la nueva regla de Survivor Expedición Robinson

"Por lo tanto, a partir del momento que les digamos que está, todos pueden salir a buscarlo y quien lo encuentra es personal. Y es algo que no te conviene compartirlo con nadie. Y es algo que si lo encontraste te conviene guardarlo, tenerlo bien escondido. Nadie se lo puede robar al que lo encontró", siguió Marley.

Y agregó: "El ídolo de inmunidad se puede jugar acá (en el Concejo Tribal) y, si los demás no saben, vos sabés que te están votando todos esos votos, cuando yo después abro la urna, se anulan. Por lo tanto, los votos que quedan van a ser los válidos".

También especificó: "Es un recurso muy valioso que tiene mucha importancia en la historia de Survivor. Es algo que les conviene guardarlo para sí mismos o quizás compartirlo con un amigo, pero siempre está el peligro de que los demás después lo sepan y vos seas el target al que van a apuntar".

¡Con el corazón roto! La angustia de Baltasar al ver que Martina lo rechazó en Survivor Expedición Robinson

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), el participante Baltasar López quedó devastado luego de que Martina Musillo lo rechazara. "Le doy asco", aseguró el joven dolido.

Durante una conversación con Mauro Guarnieri, Baltasar le contó: "Nunca me preguntó ni cómo estás". "Sí, yo veo que sos re atento con ella", le respondió el jugador más grande.

En la entrevista, Martina habló del 'shippeo' que hubo con Baltasar: "Se creó un shippeo, por así decirlo, entre nosotros dos, por ser los más chicos, por ser los dos rubiecitos, nos llevamos muy bien por tener la misma onda. Nosotros mismos jodíamos y todos la seguían y se sumaron al ship".

"No es mi tipo de hombre, me gusta más como un amigo. Y por ahí... él, los primeros días, se enganchó un poquito más, lo intuyo por cómo me habló. Pero yo le frené el carro", subrayó.

"A mí no me dio un pico, nada. Imaginate que prefirió contar cómo fue su primera vez con lujo de detalles que pararse y darme un pico. O sea, le doy asco", le comentó Baltasar a Mauro en el mar.

"Con Martina está todo bien, pero hasta ahí. Está cada uno en su mundo. Yo me mentalicé más en la competencia", dijo Baltasar a cámara.