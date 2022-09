Se viralizó una imagen de Luciano Castro desnudo

luciano-castro-2022.jpg

Se trata de la serie El buen retiro. La trama gira en torno a cuatro amigas que deciden mudarse a una casa, donde durante la convivencia saldrán a la luz varios secretos. Está protagonizada por Betiana Blum, Mirta Busnelli, Luciano Castro, Claudia Lapacó y María Leal.

En octubre de 2019, el galán estuvo en boca de todos por la filtración de un video íntimo. En ese entonces, Ángel de Brito se comunicó con el actor se mostró apenado por la viralización de ese material.

“Charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él. Me dijo que no le importa que lo vean, desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”, indicó el conductor de LAM.

Después de más de 20 años, Luciano Castro y Julieta Díaz blanquearon su historia de amor

Luciano Castro y Julieta Díaz estuvieron en PH: Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, y sorprendieron a todos al dar a conocer que vivieron un fugaz noviazgo.

El conductor notó muy buena química entre ellos y fue al hueso: "¿Fueron pareja?". "Sí, fuimos novios", reconoció la actriz. "¡Como le gusta el agua sucia!", exclamó el galán, algo incómodo.

Díaz se mostró mucho más simpática y se animó a contar más. "Salimos poco tiempo. Tenía 20 años", añadió ella. "Éramos muy jóvenes", remarcó Castro, que poco a poco se fue soltando.

"Fue una aventura... teníamos la pasión del teatro. Ella fue una gran estudiante. A mí también me gustaba estudiar. Compartíamos programas", rememoró el galán. "Mirábamos película de Marlon Brando.... lo esperaba con los ravioles", completó la actriz.

Los colegas mencionaron que, desde entonces, mantiene una enorme amistad. "Nos queremos mucho... Y eso también nos ayuda a la hora de trabajar", sentenció Díaz.