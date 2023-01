Gerard Piqué y Clara Chía, en crisis tras la fuerte canción que les dedicó Shakira: los detalles

Y el motivo sería por una de las frases de Shakira en su canción contra Piqué, lo que habría desatado la furia de Clara Chía.

El programa español Sálvame aseguró que la frase de la cantante que generó preocupación en Chía Martí fue: "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques".

La frase del tema de Shakira que molestó a la novia de Gerad Piqué

Es que según se dijo, hay un trasfondo que a Chía no le habría caído nada bien: el intento del español de volver con Shakira mientras estaba con la joven de 24 años.

De acuerdo a lo que informó la prensa española, Clara decidió quedarse en la casa de sus padres para “refugiarse” tras el estreno de la popular canción.

Por otro lado, la joven fue vista en el automóvil de Piqué pero con la expresión preocupada. El padre de Chía habló con la prensa española y aseguró que su hija se encuentra bien, a pesar del hostigamiento que recibe en redes.