Silvina Escudero habló sobre su salud tras someterse a una cirugía: "Me pasó algo muy feo"

Ahora, y luego de unas vacaciones en Punta del Este junto a su marido Federico, Silvina rompió el hermetismo y habló en exclusivo con Intrusos (América TV).

"Me tuve que operar y hacer reposo y tuve que cambiar todos los planes. Me pasó algo muy feo y la pasé feo. Lo compartí sólo con mi círculo más íntimo, aún o pude exteriorizar lo que me pasó", comenzó diciendo Silvina.

"Decidí guardármelo, todavía no estoy en condiciones de poder hacerlo. Ojalá algún día pueda contarlo, desde otro lugar, y habiendo trascendido", remarcó.

Luego, indicó: "Mil veces he llorado en televisión, pero si lo cuento me gustaría hacerlo con un aprendizaje, porque si hoy hablo de eso voy a llorar a mares. Yo agradezco todo lo que me ha dado la vida, pero a veces es dura. Mi marido también estuvo triste y mal".

"Le pongo buena onda a la adversidad, pero algunas pegan más fuerte que otras. Sigo para adelante y tengo muchas ganas de arrancar con mis nuevos proyectos después de descansar”, aclaró Silvina Escudero sin querer hablar todavía de cuál fue el problema que afectó a su salud en este último tiempo.

Silvina Escudero mostró al aire el contenido que sube a OnlyFans y tuvieron que frenarla

Silvina Escudero revolucionó a todos en Bien de mañana, El Trece. La panelista estaba hablando sobre las famosas que ofrecen material hot en DivasPlay y ella reveló que ofrece contenido otra plataforma.

"A mí me pueden encontrar en OnlyFans", lanzó la morocha para sorpresa de sus compañeros. De todos modos, dejó desilusionado a más de uno con una importante aclaración: "Me hice una página para mostrar los pies".

Escudero comentó que quienes pagaron en esa plataforma para ver su contenido tienen acceso a todo su material sin límites. "Si se suscriben hoy pueden ver todo mi contenido para atrás. Tenés acceso por un mes. Yo tengo mis seguidores de pies", precisó.

La panelista y bailarina se sacó el calzado, las medias y comenzó a lucir sus pies ante cámara. "Claramente, hay personas que tienen fetiche con los pies", exclamó Mariel Di Lenarda tras descubrir este dato de su compañera.