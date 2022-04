Silvina Luna y Martín Salwe como nunca en la cama de El hotel de los famosos

Embed

“Martincho me motiva acá todos los días. Con Martín tenemos mucha piel ya no nos podemos reprimir más”, sostuvo Silvina Luna, en unas imágenes de puro fuego y pasión que hablan por sí solas.

"Si estas frazadas hablan... olvidate", reconoció luego Martín sobre ese intenso momento donde los dos se dejaron llevar.

A lo que la rosarina explicó sobre su relación con el locutor: "Me dejo llevar por lo que estoy sintiendo y hay fuego... Hay mucho fuego".

silvina luna.jpg

La apasionada noche de Silvina Luna y Martín Salwe en la suite de El hotel de los famosos

Silvina Luna y Martín Salwe compartieron una noche abrazados y bajo las sábanas en la suite del reality El hotel de los famosos, El Trece.

El locutor y la rosarina se metieron en la cama de la suite y pasaron la noche juntos, tapaditos, tras ganar el desafío de los huéspedes.

La actriz ganó el desafío y eligió, como no podía ser de otra manera, a Martín, con quien ya vienen teniendo una buena química.

“Si algo aprendí es a confiar en mí, y eso me diste vos, porque te juro que me quedó grabado a fuego cuando me dijiste enfócate, confiá en vos. Y me encantaría que si yo no gano seas vos esa persona”, fueron las emotivas palabras del locutor la actriz.