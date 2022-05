Sofía Pachano explotó en las redes, en medio de los Premios Martín Fierro 2022

Minutos después de conocerse que el programa había sido reconocido, Sofía Pachano, que fue conductora de Cocineros Argentinos, desató su enojo en su Instagram.

"Gracias @aptra_ok por este premio!! Gracias querido amigo @lucianogarciapasteleropor nombrarme, te amo", expresó, en referencia a uno de los pasteleros del ciclo.

Luego, Sofía encendió la polémica después de contar por qué no estuvo en la ceremonia.

"No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo de que estaba invitada", señaló.

La conductora se lamentó por no haber podido estar en la gran noche de la TV.

"No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martin Fierro", agregó.

Por último, Sofía manifestó que anhela poder estar en otra edición de los premios de APTRA. "Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto! Evidentemente @cocinerosarg no fue el proyecto para que yo vaya, pero sí para que me lo gane por primera vez, siendo parte de un equipo. Gracias a todos los que lo hicieron posible", concluyó.

Premios Martín Fierro 2022: el pase de factura de Beto Casella para APTRA

Beto Casella se impuso como mejor conductor en la entrega de los Premios Martín Fierro 2022, que se llevaron a cabo en el hotel Hilton y con trasmisión de Telefe.

Al subir al escenario para recibir su galardón, la figura de El Nueve se lamentó por haber perdido en la categoría programa humorístico.

"Sinceramente, hubiera preferido mil veces subir con todo el equipo de Bendita. Vino Ale Maglietti, Edith Hermida... No estoy criticando a APTRA, pero me voy con las ganas de haberme quedado yo atrás y el equipo de Bendita saludando", sostuvo.

De todos modos, Beto destacó el reconocimiento de la entidad que preside Luis Ventura.

"Gracias a los colegas por esta distinción, que -por lo general- tienen un poquito de afecto, además de un reconocimiento personal. Seguiremos haciéndolos entretener sanamente y en familia", cerró el conductor.