Se supo el primer conflicto que tuvo Luciano Castro en el centro de rehabilitación

“La subieron y les dijeron que no daba, era algo interno… ya lo retaron en el centro”, agregaron. Más allá del episodio, remarcaron que la prioridad es su bienestar. “Es el tratamiento que está haciendo, para bajar un poco… bajar todas las angustias y los decibeles”, destacó Shaw.

La primera foto de Luciano Castro internado

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro

La internación de Luciano Castro en un centro de rehabilitación, donde decidió ingresar para “sanar” tras el impacto emocional de su separación, generó preocupación en el mundo del espectáculo. Este viernes, Moria Casán se refirió al tema y también contó cómo atraviesa la situación Griselda Siciliani.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora explicó que mantiene contacto frecuente con la actriz y buscó llevar calma respecto a su presente. “Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, señaló.

Sobre Castro, Moria compartió detalles de su decisión: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. Y agregó: “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.

De esta manera, la diva buscó despejar dudas sobre el estado de ambos protagonistas y remarcar que, mientras Castro atraviesa un proceso personal de recuperación, Siciliani continúa enfocada en su carrera.