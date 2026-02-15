Se supo el primer conflicto que tuvo Luciano Castro en el centro de rehabilitación
Aunque hay cierta flexibilidad con los pacientes, la gran exposición pública de Luciano Castro habría generado una fuerte interna en el centro de salud donde está internado.
15 feb 2026, 09:39
Se supo el primer conflicto que tuvo Luciano Castro en el centro de rehabilitación
Desde que Luciano Castro se internó en un centro de rehabilitación, la información sobre su estado se manejó con precaución. Pero en las últimas horas trascendieron datos sobre el tratamiento que realiza el actor y un episodio que generó polémica.
En el ciclo A la Barbarossa (Telefe), la panelista Pía Shaw explicó que, si bien dentro del centro existen ciertas flexibilidades, como permitir a los pacientes sacarse fotos para mostrar avances y objetivos cumplidos, el alto perfil mediático de Luciano Castro habría sido el detonante del primer conflicto interno.
Según detallaron, uno de los internados publicó una imagen en redes junto al ex de Griselda Siciliani y la situación no fue bien recibida por las autoridades.
“Esta foto fue subida ayer por uno de los compañeros. Desde el centro le recriminaron la actitud a los internados, porque se armó un tremendo conflicto”, explicaron, en referencia a la foto subida por la gente de LAM donde Castro aparece entrenando junto a dos compañeros.
“La subieron y les dijeron que no daba, era algo interno… ya lo retaron en el centro”, agregaron. Más allá del episodio, remarcaron que la prioridad es su bienestar. “Es el tratamiento que está haciendo, para bajar un poco… bajar todas las angustias y los decibeles”, destacó Shaw.
Qué dijo Griselda Siciliani sobre la internación de Luciano Castro
La internación de Luciano Castro en un centro de rehabilitación, donde decidió ingresar para “sanar” tras el impacto emocional de su separación, generó preocupación en el mundo del espectáculo. Este viernes, Moria Casán se refirió al tema y también contó cómo atraviesa la situación Griselda Siciliani.
En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora explicó que mantiene contacto frecuente con la actriz y buscó llevar calma respecto a su presente. “Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, señaló.
Sobre Castro, Moria compartió detalles de su decisión: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. Y agregó: “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.
De esta manera, la diva buscó despejar dudas sobre el estado de ambos protagonistas y remarcar que, mientras Castro atraviesa un proceso personal de recuperación, Siciliani continúa enfocada en su carrera.