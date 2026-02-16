La furia de Juana Repetto con Nicolás Repetto por mostrar la cara de Timoteo: "Intimidad"

“Lamento tener que contar esta noticia, nada me gusta menos que un padre y una hija se enojen. No sabemos cuánto va a durar este enojo”, comenzó la panelista en el programa que conduce Marcela Tauro.

Y agregó al respecto: “Juana acaba de ser mamá y el bebé tiene días. Parece ser que Nico por el amor se le ocurrió postear la foto del nieto. ¿Pero qué pasa? Ella no lo había hecho y él lo hizo primero, y es una foto de intimidad".

"¿Por qué nos dimos cuenta y estuvimos averiguando? Porque la foto desapareció. Ella trabaja mucho con las redes y le gusta manejar la situación", concluyó Iavícoli sobre el fastidio de Juana Repetto con su papá por ese posteo de Timoteo que luego fue eliminado.

Embed

El posteo de Nicolás Repetto con la foto de su nieto Timoteo que después borró

Nicolás Repetto compartió una tierna imagen de Timoteo, el tercer hio de Juana Repetto, y mostró por primera vez su carita, desatando una ola de emoción en las redes sociales.

Esto se dio a los pocos días de que la actriz se convirtiera en mamá por tercera vez pero hasta el momento ella optó por no mostrar públicamente el rostro del bebé.

El conductor compartió una tierna imagen del pequeño en brazos de la actriz, acompañada por un mensaje que enterneció a sus seguidores: “Bienvenido Timoteo! Séptimo nieto”, expresó emocionado tras el reciente nacimiento.

La foto no tardó en volverse viral y desató una ola de comentarios llenos de amor y felicitaciones para toda la familia. En la postal se ve a Juana sosteniendo al hermano de Toribio y Belisario mientras le da un dulce beso en la frente, en un momento íntimo que conmovió a miles de usuarios.

Sin embargo y llamativamente, la publicación desapareció de la cuenta del conductor a las pocas horas, lo que alertó a todos los usuarios sobre qué pasó.