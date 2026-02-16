La furia de Juana Repetto con Nicolás Repetto por mostrar la cara de Timoteo: "Intimidad"

Juana Repetto está viviendo un momento más que especial en su vida tras el nacimiento de Timoteo, su tercer hijo, fruto de su relación con su ex pareja Sebastián Graviotto.
El conductor Nicolás Repetto compartió en las redes la imagen de su nieto Timoteo y al rato borró la publicación en medio de un fuerte enojo de Juana Repetto.
En ese contexto de absoluta felicidad en toda la familia, Nicolás Repetto compartió una tierna imagen de su nieto nacido en brazos de Juana Repetto, mostrando así primera vez la carita del bebé y desatando total ternura en sus seguidores.
Sin embargo, la publicación desapareció a los pocos minutos, causando sorpresa y despertando un sin fin de especulaciones sobre qué sucedió.
En el programa Infama (América Tv) Karina Iavícoli se refirió a este llamativo episodio virtual y si bien no hay confirmación oficial de los protagonistas la periodista hizo hincapié en el aparente enojo de la actriz con el conductor por esa publicación.
“Lamento tener que contar esta noticia, nada me gusta menos que un padre y una hija se enojen. No sabemos cuánto va a durar este enojo”, comenzó la panelista en el programa que conduce Marcela Tauro.
Y agregó al respecto: “Juana acaba de ser mamá y el bebé tiene días. Parece ser que Nico por el amor se le ocurrió postear la foto del nieto. ¿Pero qué pasa? Ella no lo había hecho y él lo hizo primero, y es una foto de intimidad".
"¿Por qué nos dimos cuenta y estuvimos averiguando? Porque la foto desapareció. Ella trabaja mucho con las redes y le gusta manejar la situación", concluyó Iavícoli sobre el fastidio de Juana Repetto con su papá por ese posteo de Timoteo que luego fue eliminado.
Nicolás Repetto compartió una tierna imagen de Timoteo, el tercer hio de Juana Repetto, y mostró por primera vez su carita, desatando una ola de emoción en las redes sociales.
Esto se dio a los pocos días de que la actriz se convirtiera en mamá por tercera vez pero hasta el momento ella optó por no mostrar públicamente el rostro del bebé.
El conductor compartió una tierna imagen del pequeño en brazos de la actriz, acompañada por un mensaje que enterneció a sus seguidores: “Bienvenido Timoteo! Séptimo nieto”, expresó emocionado tras el reciente nacimiento.
La foto no tardó en volverse viral y desató una ola de comentarios llenos de amor y felicitaciones para toda la familia. En la postal se ve a Juana sosteniendo al hermano de Toribio y Belisario mientras le da un dulce beso en la frente, en un momento íntimo que conmovió a miles de usuarios.
Sin embargo y llamativamente, la publicación desapareció de la cuenta del conductor a las pocas horas, lo que alertó a todos los usuarios sobre qué pasó.