Revelaron detalles inéditos de la serie de Silvina Luna con videos que la actriz dejó grabados antes de morir

“Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato de no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel, su hermano, hablando por primera vez”, adelantó Shaw.

El círculo íntimo de la actriz también tendrá un rol clave en la narración. Incluso Ximena Capristo, presente en el programa, confirmó que su imagen formará parte de la serie a través de archivos históricos.

“Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos”, recordó la panelista, emocionada, en referencia a Gran Hermano.

“Obviamente que para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, que la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”, dijo Capristo.

Según adelantaron, la serie tendrá varios capítulos y recorrerá los años más duros de la vida de Silvina, marcados por internaciones, tratamientos y una lucha silenciosa que ahora saldrá a la luz.

“Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes que van a escuchar, pero sobre todo se la verá a ella. Año tras año esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, detalló Shaw.

Quien también forma parte central del relato es Fernando Burlando, abogado que lleva adelante el caso judicial y que remarcó el valor social del mensaje que quiso dejar la actriz.

“Como todas las series documentales que tratan temas que son bisagra en la sociedad, creo que la pérdida de Silvina para mí y para la sociedad es muy dolorosa. Es un mensaje que quería dejar ella. Creo que en esa idea y ese propósito de Silvina, la misión por parte de Ezequiel va a estar cumplida”, expresó el abogado.

Sobre el hermetismo que rodea a la producción, Burlando fue claro: “Obviamente participan muchos, muchas del entorno y de los amigos de Silvina. Nadie vio ese material, se está terminando de grabar. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato de no pueden contar demasiados detalles”.

Y cerró con una definición que resume el espíritu del proyecto: “Va a estar buena. Cumple la verdadera misión que ella quería concretar. Creo que deja un mensaje realmente bueno, productivo, que nos suma a todos como sociedad”.

Todo indica que la docuserie no solo repasará la vida de Silvina Luna como figura pública, sino que mostrará el costado más real de una lucha que conmovió al país y que ahora, por primera vez, se contará con su propia voz.

Cómo está hoy la situación judicial de Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

La causa que rodea al cirujano volvió a tomar impulso tras nuevas revelaciones vinculadas al fallecimiento de Silvina Luna, ocurrido en agosto de 2023 luego de una extensa lucha contra las secuelas que le dejaron las intervenciones estéticas. Si bien Lotocki actualmente se encuentra detenido cumpliendo una condena de ocho años, esa pena no corresponde a la muerte de la modelo, sino a otras causas previas por lesiones graves.

En este contexto, el abogado de la familia, Fernando Burlando, explicó en DDM (América TV) que la querella pidió ampliar la pericia médica para volver a apuntar contra el cirujano. “Evidentemente la justicia ha entendido que después de las intervenciones del Lotocki pueden aparecer nuevos delitos que harían que no prescriba nuestra pretensión inicial de figura de homicidio simple”, anticipó el letrado.

Durante la charla surgió la posibilidad de que este nuevo escenario habilite una imputación más grave. Ante esa consulta, Burlando detalló: “Hay un intríngulis constitucional. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En este caso, y lo que ha visto la fiscalía con mucho criterio es que después de las intervenciones que hizo Lotocki también desatendió la salud de Silvina lo que podría generar, en este marco, un delito nuevo que evidentemente Lotocki debería responder frente a la Justicia”.

Por último, el abogado fue contundente sobre lo que podría venir judicialmente: “Esto es una mala noticia para Lotocki; y yo creo que los productos que le colocaron a Silvina, los granulomas y el deterioro en la salud y la muerte genera más que un revés judicial directamente algo que nos anuncia que Lotocki va a ser juzgado por otro delito bajo otra circunstancia que tiene como víctima a Silvina Luna”.