Quién es la influencer internacional que habría conquistado al ex de Zaira Nara, Jakob Von Plessen

jakob von plessen zaira nara gossipeame 1

jakob von plessen gossipeame 2

Qué reveló Zaira Nara sobre su romance con Robert Strom

En pleno verano y con una agenda laboral cargada de compromisos, Zaira Nara volvió a ser noticia en el mundo del espectáculo. La modelo fue vista en varias ocasiones junto al polista francés Robert Strom, lo que rápidamente desató rumores de romance.

A diferencia de su hermana Wanda, que suele hablar con naturalidad de su vida privada, Zaira mantiene un perfil mucho más reservado. Por eso, recién al comenzar febrero de 2026 decidió referirse públicamente al tema.

En una entrevista con Lizardo Ponce y Sofía Jujuy Jiménez en Tres en una (La Casa streaming), la menor de las Nara dejó claro que lo último que observa en un hombre es su billetera. Recordó que trabaja desde muy joven y que no necesita que nadie la sostenga económicamente.

Cuando la charla giró hacia su relación con Strom, Zaira fue tajante: aseguró que apenas se trató de un “chongueo” y aclaró que ni siquiera llegó a ser “de verano”. “Me parece que el amor de verano para que tenga el título de amor, tiene que tener como esa ilusión enorme de decir ‘encontrémonos siempre en este mismo lugar, vacacionemos siempre en esta misma hora, en este mismo lugar, en este mismo atardecer’. Creo que es un poco eso, como ese juego más infantil de construcción'", explicó la modelo, dejando en claro que con el francés no se dio esa conexión.

“Puede ser un chongueo de verano, una amistad de verano”, agregó, y sostuvo que le resulta “más divertido” llamarlo de esa manera, restándole cualquier formalidad.

En ese momento, Lizardo quiso saber cuánto había durado su “chongueo de verano con el francés”. Zaira respondió que las veces que realmente tuvo “novios” se cuentan “con los dedos de una mano”, y que el resto ni siquiera llegaron a ser relaciones formales. “Estoy sola y está bueno conocer gente”, concluyó con una sonrisa.