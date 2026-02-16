Las fotos del cumpleaños de Agustina Cherri en las playas del Caribe: "Más niña que en mi niñez"

Agustina Cherri compartió además una serie de postales con el mar cristalino de fondo en un día a puro sol y disfrutando de un día de total relax en sus vacaciones.

El posteo también se llenó de comentarios de otros famosos saludándola por su cumpleaños: "Feliz cumple reina de mi corazón", reflejó Celeste Cid.

Gastón Pauls reveló el gesto de Agustina Cherri que le salvó la vida en su peor momento

Gastón Pauls recordó la postura que tomó su entonces pareja Agustina Cherri que le sirvió como un punto de inflexión en su peor momento de adicción a las drogas.

Fue en una fue entrevista con Andrea Rincón para el programa Con todo respecto (El Nueve), donde el actor y conductor abrió su corazón como nunca al relatar un episodio que lo marcaría para siempre.

Pauls reconoció que ese episodio que tuvo como protagonista principal a la madre de sus hijos Muna y Nilo como un punto determinante en su proceso de salida del consumo.

“Hay una frase muy linda entre los adictos que nos decimos. El adicto es una persona que está en el fondo de un pozo y tiene una pala y una escalera. ¿Qué agarra al adicto? La pala. Se hunde más", empezó contando.

Y agregó: “Salvo que venga otro y te diga: ‘tenés la escalera al lado, ¿por qué no la agarrás?’". Y ahí contó qué hizo Agustina Cherri en su momento y que le sirvió para hacer un click clave en su vida.

“Yo había tenido un montón de intentos de dejar. Cuando se murió un amigo, cuando otro se suicidó, la noche que casi me muero de una sobredosis, cuando alcoholizado choqué y casi lastimo a un amigo...”, explicó Pauls.

Y en ese sentido destacó: “Tenía la escalera al lado, no la vi. Por la escalera me refiero a Dios, al poder superior, a mi poder de sanación. Pero la más fuerte -de hecho ahí arrancó mi recuperación- fue Agustina, que era mi pareja en ese momento”.

Pauls recordó que le pidió en reiteradas veces perdón a la actriz por su problema y que ella no le contestó en ningún momento, acción que le hizo darse cuenta de lo mal que estaba procediendo con su accionar.

“Ella estaba acostada en la cama leyendo un libro y yo estuve 15 minutos pidiéndole perdón. Pero como pedimos perdón los adictos, diciéndole que me perdone para irme al rato a seguir consumiendo”, aseguró el actor.

Y amplió sobre ese momento bisagra: “No me salió una lágrima, porque yo lo que quería era el perdón para continuar drogándome. Solo seguía leyendo el mismo libro (por Cherri)”.

“Le estoy hablando y no me ve, no me escucha”, recordó con emoción el actor sobre esa acción de su entonces pareja que lo conmovió y no olvida. “No, no estoy muerto, la estoy perdiendo. Y yo sabía que iba a ser la madre de mis hijos”, reflexionó en la entrevista sobre lo que vivió en ese entonces.