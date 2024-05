Sol Pérez se quebró al aire tras un fuerte cruce con Eliana Guercio en el debate de Gran Hermano

Inmediatamente, intervino Eliana y disparó de forma irónica: "Estoy contentísima porque ya a Laura podemos considerarla una profesional. Ahora sí".

"¿Perdón? ¿Vos tenés algún problema conmigo?", le preguntó Sol a Guercio visiblemente enojada. "Vos tenés problemas con Laura desde que empezó", le respondió Eliana.

"¡Laura! ¿Nosotras tuvimos problemas?", le preguntó Sol a Ubfal. "Chicas, cálmense", expresó la periodista tratando de poner paños fríos. Acto seguido, entre los gritos de las dos, Sol lanzó filosa: "Vos te creés que esto es una guerra de vedettes y esto es un debate".

"Estás haciendo un análisis del trabajo de tus compañeros desde que empezó el programa. Me parece de cuarta. Vos hiciste un juicio de valor sobre el trabajo de Laura y mío un montón de veces", le contestó Eliana. "¿Cuándo?", le preguntó la modelo.

"Te acordás de que el otro día te mandé de audios después de que...", dijo Eliana y Sol habló encima: "Vos tenés un problema personal con Ceferino (Reato), conmigo porque sos fanática de Furia. Tenés comentarios horribles para con las mujeres y lo voy a sostener".

"Me importa cero, porque vos vas por una vereda y yo voy por otra ", le contestó Guercio. "Gracias a Dios y al cielo", le retrucó Pérez.

Minutos más tarde, Sol se mostró muy afectada por la discusión con la mujer de Chiquito Romero, y rompió en llanto. "El año pasado esto jamás pasó, vengo avisando hace tiempo a la producción que veo comportamientos y cosas que no me gustan", afirmó la abogada.

Eliana Guercio apuntó contra Cefernio Reato tras el duro cruce en Gran Hermano: "Repudiable total"

Eliana Guercio habló en Intrusos, América Tv, después del duro cruce al aire que tuvieron hace unos días con Ceferino Reato en el debate de Gran Hermano, Telefe.

Primero, aclaró cómo salió la operación tras la fractura de tobillo: "Lo rompí el tobillo, la operación fue exitosísima, me han recompuesto todo, me hicieron trabajo artesanal", indicó.

En cuanto al debate del exitoso reality, Eliana Guercio señaló sobre su compañera Sol Pérez: "No entiendo la gente que opina de otra gente y ni te conoce. Nunca daría una opinión de si alguien es o no tal cosa porque no me conoce. Me parece ridículo".

"Yo nunca ataqué a Coti (Romero). Sol interrumpe y no escucha, y se queda con la idea que ella entendió sin escuchar el remate, y te planta una imagen que nada que ver", continuó la esposa del futbolista Chiquito Romero.

Consultada por su tenso ida y vuelta con Reato, la actriz sentenció: "Ceferino dice que le he dicho barbaridades. Está todo ahí. ¿Decime qué barbaridad le dije a Ceferino?", cuestionó.

"Está mal. Él no me puede decir misógina, con Flor (de la V) trabajé diez años y sabe. Es horrible que te digan misógina, repudiable total. Le dije que no se lo iba a permitir y me lo seguía diciendo", siguió picante.

Y cerró: "No permití que me falten el respeto con 20 años, no voy a permitir a nadie que me falte el respeto hoy con 47 y cuatro hijos. Las personas que me conocen a mí saben que lo último que pueden decirme a mi es misógina. Él te lo dice como que está todo bien y no está todo bien".