Karina Iavícoli destrozó a Furia tras su pelea con Virginia en Gran Hermano: "Es horrible..."

"Ha dicho cosas sobre todas las participantes, tanto del físico como ideales. No sé si es machista, no la conozco. Es un personaje, siento que va más por ese lado", dijo Mechi sobre Juliana.

"No, perdoname Mechi que te corrija: no es un personaje, es así. No hay manera de 'ay es un juego, es actuar'. Furia no es actriz, no es Norma Aleandro adentro de GH. Ella es así. Es horrible la forma de tratar a los compañeros", sostuvo Iavícoli.

"Furia va siempre contra las mujeres", consideró Mechi. Por último, la hija de Virginia dio su parecer sobre la reacción de su mamá ante el enfrentamiento con Furia. "Como hija estoy orgullosa de verla a mi madre. Fue su reacción más genuina de ver que estaban metiéndose con mi hermana y que ella se sintiera incómoda o vulnerable", sostuvo.

Gran Hermano: Furia le pegó una patada a Arturo y piden su expulsión inmediata

La situación del perro Arturo en la casa de Gran Hermano (Telefe) se vuelve cada vez más preocupante para los fanáticos y esta vez un accionar de la participante Furia causó total repudio en las redes sociales.

Todo sucedió mientras los jugadores realizaban una actividad este lunes. Durante la misma, hubo un momento en el que Juliana corrió por el pasillo de la casa para alcanzar el micrófono, y Arturo salió disparado detrás de ella.

En medio de la euforia y los gritos por el juego, el animal comenzó a saltar encima de ella pero la entrenadora reaccionó dándole rodillazo y una patada para apartarlo de su camino.

De forma inmediata, este video se volvió viral en las redes generando un enorme revuelo y los televidentes comentaron la situación exigiendo una sanción, y en los peores casos, su inminente expulsión.

"¿Se puede pedir expulsión ? Digo porque ya está re mil sancionada", "Esto es maltrato animal, no sé cuál es el puto límite para que la saquen", "Esto no solo amerita expulsión, es un delito el maltrato animal", "#FuriaeExpulsada", "Era lo único que le faltaba, ya pasó límites", expresaron.