Duro cruce entre Gastón Trezeguet y Sol Pérez en Gran Hermano 2024: "Atrasa la discusión"

Ahora, en el programa, Trezeguet defendió que Luciana haya mencionado al cordobés. Sin embargo, Sol opinó lo contrario y disparó: "A mí nadie me exige todos los días de mi vida, que yo me siente y diga que soy heterosexual".

"¿Por qué todo el tiempo se le exige a la gente que diga si es homosexual, bisexual, pansexual?", siguió la panelista enojada. "Me parece que no estás entendiendo. Yo no le exijo que diga nada", le respondió Gastón.

"Primero eso me parece un loco total y después él se puede vestir como quiera y como tenga ganas y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, libertad total loco", remarcó furiosa.

Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano 2024 tras la decisión de Claudio

Este jueves, en Gran Hermano 2024 (Telefe), el líder Claudio 'Papucho' Di Lorenzo -quien volvió al reality el lunes por la noche a través del Golden Ticket- tuvo la difícil tarea de terminar de definir la placa de nominados de esta semana.

El último miércoles quedaron nominados Chiara, Bati, Lorenzo, Tato, Luciana, Marcelo, Ulises, Gabriela, Eugenia, La Tana y Lucía y ahora el conductor Santiago del Moro le consultó al líder a quién bajaría de la placa.

"La conozco hace poco pero veo que tiene mucho para dar y me gustaría que tenga posibilidades de seguir en la casa. Es Lucía", reveló el terraplanista.

Inmediatamente, Lucía le agradeció a Claudio y expresó: "Feliz, gracias. A Papucho lo conozco hace dos días pero la verdad es que me parece una gran persona. Siento que desde que llegó hablamos un montón, jugamos un montón de juegos juntos, me cae re bien. En dos días lo quiero, acá se intensifica todo".

Luego, el líder decidió nominar a Selva. "Voy a elegir por juego, creo que es muy fuerte por el perfil que tiene y cruzármela el día de mañana puede ser muy duro y va a ser Selva".

Por lo tanto, la placa final de nominados quedó conformada por Chiara, Bati, Lorenzo, Tato, Luciana, Marcelo, Ulises, Gabriela, Eugenia, La Tana y Selva.