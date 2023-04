Soledad Silveyra rompió el silencio y habló de la denuncia contra el ex Gran Hermano Marcelo Corazza

"Me da una pena espantosa, un dolor terrible, no lo puedo creer”, comenzó y si bien en los últimos años no había tenido relación con Corazza, en su momento, hace ya más de veinte años, tuvo contacto muy estrecho con el hombre de Tigre.

“Me pasa lo mismo que con Jey Mammon, uno no se lo imagina jamás... no se. Con el tenía buena onda pero no era de su círculo”, dijo sobre el músico denunciado por Lucas Benvenuto.

“Siempre lo quise a Marcelo, y esto te noquea, quedé mal. Con mucho dolor, no me gusta hablar de esto…”, cerró, muy dolida por toda la situación.

La nuevas pruebas que complican la situación judicial del ex Gran Hermano Marcelo Corazza

Hace algunos días, en LAM (América TV), dieron a conocer que Marcelo Corazza podría volver a prisión. "Apareció un nuevo testigo, que complica la situación el productor", señaló Ángel de Brito.

Santiago Sposato, el cronista del ciclo, salió al aire desde la puerta de la casa del ex Gran Hermano. "El fiscal Lugones dice que si él está en libertad puede entorpecer la causa", añadió el notero.

El fiscal Patricio Lugones apeló la resolución que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Marcelo Corazza.

"La familia está preocupada porque puede darse nuevamente la detención de Marcelo", señaló el periodista y reveló que habló el off con el productor de Telefe.

"No pudo dar ninguna nota por orden de mis abogados. No hice nada de todo lo que dicen. Estoy muy mal. Preocupado por lo que pueda pasar", fueron las declaracioens de Corazza a Sposatto. "Lo vi físicamente bien, pero muy preocupado", sentenció el periodista.