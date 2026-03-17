¡Sorpresa! Reconocido periodista se separó luego de 30 años de relación

Luego de más de tres décadas juntos, la decisión habría sido tomada de común acuerdo, priorizando el bienestar familiar y todo lo construido a lo largo de los años.

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Cómo fue la relación de Gustavo López y su exmujer, Laura, luego de 30 años de matrimonio

Gustavo López y Laura se conocieron siendo muy jóvenes y construyeron una pareja que se mantuvo durante más de 30 años, acompañando todo el crecimiento profesional del periodista, desde sus inicios hasta convertirse en una de las voces más reconocidas del deporte argentino en Radio La Red AM 910 y ESPN.

A lo largo de las décadas formaron una familia consolidada: tuvieron dos hijos, Lorenzo y Lourdes, hoy ya adultos, y siempre mantuvieron un perfil bajo, lejos de escándalos o exposición pública.

Sin embargo, según trascendió, en los últimos años la relación comenzó a desgastarse. Intentaron recomponer el vínculo, pero la crisis se fue profundizando hasta que, tras varias charlas, decidieron separarse en buenos términos y priorizando el bienestar familiar.