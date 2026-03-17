¡Sorpresa! Reconocido periodista se separó luego de 30 años de relación
Luego de más de tres décadas juntos, el reconocido periodista deportivo puso fin a su relación con la madre de sus hijos en medio de una crisis que llevaba años. La noticia se conoció en las últimas horas y generó fuerte impacto.
17 mar 2026, 22:00
Reconocido periodista se separó después de 30 años de matrimonio
El mundo de los famosos se vio sacudido por una noticia inesperada: el exitoso periodista deportivo Gustavo López se separó de su mujer, Laura, tras más de 30 años de relación.
Reconocido por su extensa trayectoria, López es una de las voces más fuertes del deporte argentino, con presencia destacada tanto en Radio La Red AM 910 como en la pantalla de ESPN.
La información sobre la separación fue revelada, este martes, por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde detallaron que la pareja atravesaba una crisis desde hacía varios años. A pesar de los intentos por recomponer el vínculo, finalmente decidieron ponerle punto final a la historia.
Fruto de la relación nacieron sus dos hijos, Lorenzo y Lourdes, de 20 y 23 años respectivamente, quienes fueron siempre una prioridad para ambos.
Luego de más de tres décadas juntos, la decisión habría sido tomada de común acuerdo, priorizando el bienestar familiar y todo lo construido a lo largo de los años.
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Cómo fue la relación de Gustavo López y su exmujer, Laura, luego de 30 años de matrimonio
Gustavo López y Laura se conocieron siendo muy jóvenes y construyeron una pareja que se mantuvo durante más de 30 años, acompañando todo el crecimiento profesional del periodista, desde sus inicios hasta convertirse en una de las voces más reconocidas del deporte argentino en Radio La Red AM 910 y ESPN.
A lo largo de las décadas formaron una familia consolidada: tuvieron dos hijos, Lorenzo y Lourdes, hoy ya adultos, y siempre mantuvieron un perfil bajo, lejos de escándalos o exposición pública.
Sin embargo, según trascendió, en los últimos años la relación comenzó a desgastarse. Intentaron recomponer el vínculo, pero la crisis se fue profundizando hasta que, tras varias charlas, decidieron separarse en buenos términos y priorizando el bienestar familiar.