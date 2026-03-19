Sorpresa total en El Trece: una histórica periodista se va del noticiero tras años al aire

Un momento clave en su carrera llegó en 2021, cuando logró dar el salto al estudio como conductora en TN. Ese paso fue interpretado como un reconocimiento a su recorrido y consolidó su lugar dentro de la señal. A partir de allí, alternó su trabajo en exteriores con participaciones en ciclos como Telenoche, donde también aportó informes especiales.

Por ahora, no hay confirmaciones sobre cuál será el próximo destino profesional de Cecilia Insinga, pero su salida ya se siente como una pérdida significativa dentro de la estructura informativa del grupo.

Cecilia Insinga

Quién es Cecilia Insinga y cuál es su trayectoria profesional

Cecilia Insinga es una de las periodistas argentinas que logró construir su nombre a partir del trabajo sostenido en la televisión informativa, especialmente en el terreno más exigente: la calle. Con una carrera marcada por la cobertura en vivo, el contacto directo con la noticia y una evolución hacia roles de mayor visibilidad, su perfil se consolidó dentro del periodismo televisivo.

Nacida el 4 de abril de 1984 en Buenos Aires, dio sus primeros pasos académicos lejos de los medios. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), una formación que quedó como antecedente en su recorrido, aunque su vocación terminó inclinándose hacia la comunicación. Con el tiempo, esa base jurídica dejó de ser el eje de su desarrollo profesional, pero forma parte de su historia formativa.

Su desembarco en los medios se dio en la pantalla de Todo Noticias (TN), donde comenzó como movilera. En ese rol, se destacó en coberturas en la vía pública, muchas de ellas vinculadas a situaciones conflictivas y manifestaciones. Ese contacto permanente con la actualidad más caliente la posicionó rápidamente como una de las figuras reconocibles del canal en exteriores. Con los años, su crecimiento dentro de la señal fue evidente: pasó de la calle a la conducción, asumiendo la presentación de noticieros y distintos programas informativos.

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En paralelo a su trabajo en TN, también desarrolló tareas en la TV Pública Nacional, donde combinó roles como notera y presentadora de informes. Esta etapa le permitió ampliar su presencia en la televisión generalista y sumar experiencia en formatos distintos al de la señal de noticias pura, diversificando su perfil profesional.

En 2026, su nombre volvió a quedar en el centro de la escena a partir de una noticia que marcó un punto de inflexión en su carrera: su salida de TN tras varios años en la pantalla. Si bien la información generó repercusión, hasta el momento no se confirmó cuál será su próximo destino laboral ni en qué formato continuará su recorrido en los medios.

Más allá de su actividad periodística, Insinga también desarrolla una faceta empresarial: cuenta con su propia empresa de negocios inmobiliarios, lo que evidencia una actividad paralela fuera del ámbito televisivo. A su vez, mantiene presencia en redes sociales como X (Twitter) e Instagram, donde se presenta como periodista y mamá, reforzando su identidad pública y su vínculo con la audiencia.