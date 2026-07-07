La tajante reacción de Nigro cuando Santiago del Moro cuestionó su juego en Gran Hermano

Nigro se convirtió en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano por decisión de la gente. Pero a diferencia de otras votaciones, esta vez lo eligieron por su "falta de acción" dentro de la casa.
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Santiago del Moro fue durísimo al analizar cómo fue el juego de Leandro Nigro en la casa de Gran Hermano. El descargo del último eliminado del reality.
Nigro se convirtió en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano por decisión de la gente. Pero a diferencia de otras votaciones, esta vez lo eligieron por su "falta de acción" dentro de la casa.
El público sintió que era el que menos contenido generaba, que no terminaba de jugársela por ningún bando y que se mantenía en las sombras de los demás, pese a que el Big ya le había llamado la atención por su bajo perfil. Poco después de haber salido, Santiago del Moro lo entrevistó en La Cumbre stream y cuestionó justamente su pasividad.
Lejos de defenderse, Nigro reconoció que le resultó muy difícil integrarse y que, si bien lo intentó, no terminó de acomodarse. "No pude adaptarme. No me fui cuando Gran Hermano me llamó la atención porque no quería irme, me gustan los juegos y las estrategias pero no pude".
Pero el conductor no se conformó, lo siguió increpando por no haber encontrado la vuelta y hasta le remarcó que el Big lo había ayudado con su advertencia: "Lo podrías haber usado en tu favor, era el momento de ser protagonista. Lo dejaste pasar".
Ante esto, Nigro respondió: "No es mi forma hacerme la víctima. No me gustaba ese juego. Yo quería leer placas, armar estrategias pero no se me dio".
"La verdad es que no la vi. Sentí que el juego iba mucho más rápido de lo que yo podía seguir. Encima en un momento se fue Zunino, que era una persona con la que hablaba mucho del juego, después salió Nenu y sentí que me quedaba solo. En la casa ya no confiaba en nadie", agregó.
Eugenia se sumó a las críticas y le dijo en la cara que no lo veía como planta y mucho menos como mueble, ya que ambos al menos tienen una función definida: "Eras un adorno que si lo ponés o lo sacás, no alteraba en lo más mínimo. Tu juego era como un electrocardiograma plano".
Una de las cosas que más se le marcaron fue que ni siquiera buscara la victimización como recurso para ganarse el cariño del público, pero ahí Nigro fue tajante: "A mí no me gusta ese juego. No es mi forma hacerme la víctima. Yo quería leer placas, armar estrategias pero no se me dio".
La tensión entre Sol Abraham y Manu Ibero explotó en las últimas horas dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y quedó expuesta ante todos los jugadores. Todo comenzó por un desacuerdo en torno a la compra semanal, un tema que ya venía generando fricciones entre ambos, y que esta vez desbordó en una discusión mucho más intensa de lo habitual.
Lo que arrancó como un simple diferendo por las decisiones de la lista de compras rápidamente escaló hacia un terreno más personal. Sol y Manu se cruzaron duras acusaciones sobre sus actitudes y comportamientos dentro de la casa, en una pelea donde también se coló el debate sobre quién ejerce más poder y quién actúa con mayor soberbia frente al resto de los compañeros, y que dejó en evidencia que la convivencia entre ambos atraviesa un momento de máxima tensión.