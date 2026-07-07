La tajante reacción de Nigro cuando Santiago del Moro cuestionó su juego en Gran Hermano

Ante esto, Nigro respondió: "No es mi forma hacerme la víctima. No me gustaba ese juego. Yo quería leer placas, armar estrategias pero no se me dio".

"La verdad es que no la vi. Sentí que el juego iba mucho más rápido de lo que yo podía seguir. Encima en un momento se fue Zunino, que era una persona con la que hablaba mucho del juego, después salió Nenu y sentí que me quedaba solo. En la casa ya no confiaba en nadie", agregó.

Eugenia se sumó a las críticas y le dijo en la cara que no lo veía como planta y mucho menos como mueble, ya que ambos al menos tienen una función definida: "Eras un adorno que si lo ponés o lo sacás, no alteraba en lo más mínimo. Tu juego era como un electrocardiograma plano".

Una de las cosas que más se le marcaron fue que ni siquiera buscara la victimización como recurso para ganarse el cariño del público, pero ahí Nigro fue tajante: "A mí no me gusta ese juego. No es mi forma hacerme la víctima. Yo quería leer placas, armar estrategias pero no se me dio".

¿Por qué se pelearon Sol y Manu en Gran Hermano Generación Dorada?

La tensión entre Sol Abraham y Manu Ibero explotó en las últimas horas dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y quedó expuesta ante todos los jugadores. Todo comenzó por un desacuerdo en torno a la compra semanal, un tema que ya venía generando fricciones entre ambos, y que esta vez desbordó en una discusión mucho más intensa de lo habitual.

Lo que arrancó como un simple diferendo por las decisiones de la lista de compras rápidamente escaló hacia un terreno más personal. Sol y Manu se cruzaron duras acusaciones sobre sus actitudes y comportamientos dentro de la casa, en una pelea donde también se coló el debate sobre quién ejerce más poder y quién actúa con mayor soberbia frente al resto de los compañeros, y que dejó en evidencia que la convivencia entre ambos atraviesa un momento de máxima tensión.