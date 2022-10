Stefi Roitman y Ricky Montaner rompieron el silencio sobre los rumores de separación 

Sin embargo, ambos contaron cómo se sienten ante los constantes rumores de separación. La influencer aseguró en los últimos días que su relación con el cantante se mantiene fuerte como desde el primer día.

"Es lógico que aparezcan (los rumores) porque mostramos mucho de nuestra relación y estamos muy expuestos, pero nos reímos de eso, aunque no dejan de sorprendernos las barbaridades que llegan a inventar. Pero, como no hay tales crisis, entonces no nos afecta", señaló en una nota con la revista ¡Hola! Argentina.

También habló Ricky, quien cuando le preguntaron si les gusta "provocar" en redes, respondió: "No, yo siento que posteo lo que me gusta y si hay gente que se molesta o se ofende con eso, bueno pues, qué chévere. Mi intención no es provocar. Yo me hago el tatuaje que me quiero hacer y lo subo porque simplemente me gusta".

Y Stefi agregó: "Me pasa lo mismo. Lo que subo es porque me da ganas, no para provocar. Lo que le llega o le hace ruido al otro ya no es tema mío".

Por último, manifestó: "Obvio que sabemos del poder de las redes sociales y que siempre algo provocan, pero yo no lo hago para generar polémica".

Stefi Roitman y Ricky Montaner.jpg

El importante anuncio de Ricky Montaner y Stefi Roitman, tras el nacimiento de un nuevo sobrino

Con la noticia del nacimiento de Apolo, el bebé de Mau Montaner y Sara Escobar, los que no se quisieron quedar atrás fueron sus tíos: Ricky Montaner y Stefi Roitman aprovecharon la ocasión para hacer un importantísimo anuncio.

Mau Montaner y Sara Escobar hicieron una publicación en Instagram, si bien no brindaron detalles del nacimiento, compartieron las primeras fotos que hicieron del bebé para anunciar que ya había nacido.

Emocionados, Ricky Montaner y Stefi Roitman le dieron la bienvenida al niño y dieron un pasito un poquito más allá.

"Mi ahijado. Cuando me preguntan 'estás muy callado, ¿qué hacían?'. Todo el mundo está teniendo bebés", escribió Ricky sobre la imagen del pie de su sobrino.

Stefi compartió dos imágenes muy parecidas y señaló: "Mi ahijado, nuestro amado. Apolo te amo, los amo con todo mi corazón". Y, no le respondió la historia a su marido que volvió a publicarla con una foto de ella con una cara de sonrisa forzada y un pulgar para arriba.