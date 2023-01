Susana Giménez cumplió 79 años: mirá el regalo que recibió y la emocionó

La animadora de Telefe publicó un video que le entregó, a modo de regalo Inés Hernández, una de sus amigas y productoras de su programa. En él se repasan los hechos y trabajos más importantes que tuvo en los últimos años.

“Les comparto un video que me hizo de regalo por mi cumpleaños. Ciento ochenta y seis fotos que resumen los últimos años de trabajo. (Los voy a ir publicando de a poco porque todo junto no entra) ¡Qué placer, ¡cómo nos divertimos!, ¡y cuánto trabajo! No quiero ni pensar las horas que pase maquillándome y peinándome”, comentó Susana Giménez en su publicación, la cual acumuló rápidamente miles de comentarios y reproducciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Susana Gimenez (@gimenezsuok)

Los saludos de los famosos por el cumpleaños de Susana Giménez

Muchos de esos mensajes llegaron de parte de sus seres queridos. "Feliiiiiz cumpleaños Suuu!!! Pásala lindo y que sigas siendo muy feliz", le escribió Catherine Fulop. "Feliz cumple", sumó Natalia Oreiro.

"Muy feliz cumple! Lo mejor!", agregó Nicolás Vázquez. "Q buenas fotos!!!!!!", destacó su amiga Teresa Calandra. "Suuuuuuu feliz cumple!!!! Sos la mejor!!!", expresó Georgina Barbarossa.

"Feliz cumple @gimenezsuok te quiero", compartió Floppy Tesouro, quien al igual que los periodistas Guido Záffora, Daniel Gómez Rinaldi y La China Ansa, entre tantos otros, le desearon un muy feliz cumpleaños.

"Cuando volvés a la televisión su??? Te extrañamos!!", "La número 1 indiscutible", "Volvé a la televisión", "Única y nuestra!, Feliz día nena", "Unica no hay una persona como vos y nunca habrá .te amo", le escribieron, por su parte, algunos de sus millones de fanáticos.