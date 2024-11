Susana Giménez fulminó a Marina Calabró en plena entrevista con Yanina Latorre: "Habla al..."

"Más o menos", deslizó y agregó: "Es que hablaba mucho del espectáculo y a mí no, no, no...". "Trabajé con el padre en 20 películas, hice revista con el padre. Hay gente que hay que respetar. (Juan Carlos) Calabró me amaba", siguió Susana.

"No te cae simpática", acotó Latorre. "No", lanzó la presentadora. "¿A vos no te respetó? Porque con Mirtha (Legrand) también tuvo quilombo", le consultó Yanina.

"Y sí... porque habla al pedo", se sinceró Susana. "Me encanta. 'Al pedo' no es una mala palabra", festejó la periodista.

Yanina Latorre dio una terrible información sobre L-Gante que Wanda Nara no quiere que se sepa

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando nuevos escándalos. Ambos usaron este miércoles sus redes sociales para exponer la intimidad de lo que fue el reencuentro en la casa de Santa Bárbara. En el medio, involucraron abogados, capturas de pantalla y personas ajenas a la relación para fijar su postura.

Y luego, Wanda decidió suspender el viaje de trabajo que tenía previsto a Tailandia porque, según dijo, prioriza estar cerca de sus hijos. Pero Yanina Latorre dio una dura versión que empezó a publicar en sus redes, desatando así el enojo de la mediática y animadora de Telefe.

"Me llamó Wanda. Dice que miento. Mañana les cuento todo como siempre hice", dijo la panelista de LAM que previo a esto, había compartido la picante info.

"Parece que se calentó L-Gante y ella se asustó. A él no le gustó que Wanda se apersone en la casa de Mauro y como ella tiene miedo de perderlo... prefiere cagarse en todos y plantar el viaje para reconciliarse con Elian", empezó contando Yanina haciendo referencia al motivo real por el que la morocha habría cancelado el viaje.

"Se cagó en el laburo de todos. Un montón de gente que labura seriamente, llamando a Pandora para tratar de resolver esta grasada. Hace un rato, después de los papelones del día con todo lo que subió Mauro... Elian, se calentó y Wandita llamó a la agencia y se bajó del viaje. La excusa: Si me voy, Mauro me saca a mis hijas", añadió.

Y además comentó: "Como siempre... mintiendo. Lo único que la moviliza es el enojo de Elian". Fue entonces que agregó un dato explosivo en torno a este contrato: "La marca no la llamó a ella sino que contrató a Zaira y Pampita. Cuando Wanda se enteró, llamó y pidió que la contraten porque estaban todas menos ella. Arrancó pidiendo 50.000 dólares y arregló en 9 mil. Pidió pasajes y alojamiento para Kennys y su film maker."