Yanina Latorre reveló el verdadero motivo detrás de la enorme tristeza de Wanda Nara

“Siempre con pruebas, tengo el expediente que la tiene a maltraer a Wanda y a Rosenfeld. Esto que tengo acá es que lo que yo vengo avisando que no va a ser fácil. Yo no voy a hubiera ido tan fresquita a Uruguay”, comenzó diciendo la angelita.

Acto seguido, confirmó: “El llanto de Wanda el otro día se refiere a este expediente. Icardi por fin ya hizo su contestación por la demanda de alimentos y no va a ser tan fácil que todo esto se siga tramitando en Argentina”.

“Icardi pide con sus abogadas que el juicio se tramite en Turquía. Presentaron todas las pruebas, el juez le dio traslado y ahora están esperando. Les dan 10 días para que las abogadas presenten todas las pruebas, porque todo esto es internacional, tiene que estar todo traducido y es un lío”, siguió.

Además, informó: “Hoy Wanda y Ana estuvieron reunidas con una abogada extranjera para que las asesore como seguir con todo este tema. Las pruebas que están presentando son bastante contundentes y por eso es que Wanda habría llorado en la fiesta de Caras. Está muy preocupada porque no va a ser fácil".

El desconsolado llanto de Wanda Nara en un evento tras el escándalo con Mauro Icardi: el video

El miércoles se abrió un nuevo capítulo en la conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi después de los polémicos posteos que hizo el futbolista desde su cuenta en Instagram y luego borró.

En las imágenes que hizo públicas Icardi se ve a Wanda tranquila sentada en su casa tomando mate y luego mostró las conversaciones que iba teniendo Icardi con su abogada informándole de la situación que ocurría.

En medio de este nuevo foco de conflicto que se abrió entre los dos, Wanda Nara se hizo presente en la noche del miércoles en un evento y ante las preguntas de la prensa por este tema no pudo evitar mostrase angustiada y lloró.

La conductora de Bake Off Argentina, Telefe, optó por no responder las consultas de los periodistas y se mostró desconsolada, visiblemente afectada por lo que estaba atravesando con su ex.

"Perdón. Cuidado chicos, se van a caer para atrás, ojo", dijo Wanda mientras continuaba adelante con su camino hacia el vehículo que la esperaba y prefirió no responder preguntas.

Video: Intrusos, América Tv.