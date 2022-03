Susana Giménez viajó a Miami para grabar su primer especial

Susana Giménez es la protagonista de Susana, Invitada de Honor, una serie de especiales en donde la diva será la invitada de distintos figuras nacionales e internacionales.

En diálogo con la prensa, la diva contó sobre su plano laboral: "Haré cuatro especiales para Paramount y después empezaremos con el programa". Se estima que Susana vuelva en junio o julio a la pantalla de Telefe.

Por otro lado, al ser consultada sobre la triste noticia de la muerte de Gerardo Rozín, expresó: "Yo no sabía que estaba enfermo y lo sentí muchísimo. Era un hombre tan joven y tan querido, amoroso. Me impresionó mucho cómo lo quería la gente. Yo le mande un abrazo enorme a la familia, no sabía lo que había pasado".

Qué hará Susana Giménez en Miami

Y este martes, Susana viajó a Miami en vuelo de American Airlines en compañía de su vestuarista y amiga Marcela, con solo un pequeño Carrion de mano y una cartera Fendi ya que la idea es salir de compras a renovar su vestuario.

Además tiene previsto realizar su primera entrevista para Paramount y será nada más y nada menos que con Sebastián Yatrá. Luego regresará para irse a Punta del Este a disfrutar de La Mary y sus perros.

