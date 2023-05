Susana Giménez y Mercedes Sarrabayrouse recorrieron las galerías tradicionales de San Telmo: el video

Como si fueran unas turistas más, Susana y Mecha disfrutaron de un lindo plan de madre e hija y las personas que se encontraban allí se acercaron para saludarlas y pedirles fotos.

En los videos que circularon en las redes se puede ver a Susana charlando con su hija, maravillada por muchos de los objetos de muchos años que estaban a la venta en los comercios de la zona.

"Decidimos hacer un pequeño tour por el centro, visitamos la casa de los Ezeiza en San Telmo, entramos en varios anticuarios, fuimos a un antiguo convento jesuita de 1890 que hoy funciona como restaurante y terminamos tomando un té exquisito en el mítico Cafe Tortoni , increíblemente Mercedes no lo conocía!). Me encantó el programa!", expresó la animadora en Instagram.

Cabe recordar que la conductora estará al frente de la gala de los Premios Martín Fierro junto a Marley en el hotel Hilton Buenos Aires el domingo 9 de julio, evento que será transmitido en vivo por Telefe.

susana gimenez 2.jpg

La frase de Wanda Nara sobre Susana Giménez, que desató una inesperada polémica

Hace unos días comenzó a hablarse de la conducción de los premios Martín Fierro 2023, a lo mejor de la TV abierta, que este año se verán al aire por Telefe. Wanda Nara estaba en la lista para ser anfitriona del evento, que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

La botinera iba a formar dupla con Marley. Sin embargo, en Telefe decidieron que los conductores sean Susana Giménez y Marley. Otras figuras del canal serán los encargados de presentar algunas ternas.

En una nota con Intrusos, América Tv, a Wanda Nara le preguntaron por la elección del canal y lanzó una frase sobre Susana, que desató un debate en el piso del programa de Flor de la V.

"Me encanta. Amo a Susana. Amo a Marley", expresó la empresaria. "Se hablaba de tu nombre...", comentó el notero, Alejandro Guatti. "A mí no me habían dicho nada. Las dos somos de Telefe... Y bueno, puede pasar", añadió.

Después de la nota a Wanda, los panelistas de Intrusos debatieron sobre los dichos de la conductora de MasterChef. "Somos las dos de Telefe... alguien que se lo discuta... sí, las dos son de Telefe", señaló Flor de la V.

"Y no se le mueve un músculo cuando lo dice. Hay que respetar jerarquías. El tupé de ponerse a la altura de Susana", opinó Karina Iavícoli.

"Aunque te duela, Wanda es la conductora del programa más visto de Telefe", acotó Guido Zaffora. "Para mí no hay otra Susana, pero Wanda está en todo su derecho de decir: 'somos de Telefe'", remató Maite Peñoñori.