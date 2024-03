Susana Roccasalvo selló la paz con Laura Ubfal tras la feroz guerra: "Te pido por favor que..."

Embed

"Escuchame Ubfal, somos de la vieja camada, somos periodistas de mucha trayectoria, cada una con su estilo, te pido por favor olvidémonos de todo, las cosas que no me gustaron que dijiste de mí y yo de las cosas que no te gustaron que dije de vos. ¿Ok?", le dijo sincera Roccasalvo a Ubfal.

A lo que la panelista contestó: "Me parece muy bien". Y luego, Laura amplió sobre el cortocircuito que tuvieron el año pasado: "La primera que levanté la nota y cité la fuente fui yo. Respeto el laburo de todos, cada uno vive de su primicia, yo respeto la fuente y quiero lo mismo para mí".

En su momento, Ubfal contó que recibió insultos y amenazas de Susana, quedando la relación entre colegas muy tirante. Hoy ya eso es parte del pasado y llegó la paz.

El fuerte enojo de Susana Roccasalvo con Mariano Martínez por su reacción cuando le preguntaron por la novia

Susana Roccasalvo se mostró muy enojada con Mariano Martínez luego de la actitud del actor con la cronista de su programa Implacables, El Nueve, quien le consultó cómo se encontraba su relación con la modelo Triana Ybañez.

“¿Por qué a mí me preguntas por mi vida privada y a ellos (sus compañeros de teatro) nada? ¿Solo a mí me vas a preguntar?”, lanzó un tanto enojado el actor de la obra Tom, Dick y Harry.

“Yo quiero hablar del trabajo”, agregó el actor. "El público siempre quiere saber", le insistió la cronista. A lo que Martínez comentó: “Bueno, que el público… Sepa de nuestra obra y nos venga a ver. Que se venga a reír que es importante”.

Al volver al piso tras la entrevista, Susana Roccasalvo le contestó con todo a Mariano Martínez: “Bueno, no voy a decir nada más porque realmente ya lo demostró no... diciendo ‘el público, el público…’”

“Al público hay que satisfacerlo y no solo desde las obras que uno hace sino desde las declaraciones del artista. Sino hay que ir a trabajar a una oficina, en un banco”, agregó picante la conductora.

Y cerró: “Sigue sin entenderlo Mariano y es un muy buen tipo, un muy buen actor, pero cuando algo se oculta es porque algo pasó. Debe estar con un conflicto con la pareja porque sino decís ‘todo bien, todo bárbaro’”.