El fuerte enojo de Susana Roccasalvo con Mariano Martínez por su reacción cuando le preguntaron por la novia

“Yo quiero hablar del trabajo”, agregó el actor. "El público siempre quiere saber", le insistió la cronista. A lo que Martínez comentó: “Bueno, que el público… Sepa de nuestra obra y nos venga a ver. Que se venga a reír que es importante”.

Al volver al piso tras la entrevista, Susana Roccasalvo le contestó con todo a Mariano Martínez: “Bueno, no voy a decir nada más porque realmente ya lo demostró no... diciendo ‘el público, el público…’”

“Al público hay que satisfacerlo y no solo desde las obras que uno hace sino desde las declaraciones del artista. Sino hay que ir a trabajar a una oficina, en un banco”, agregó picante la conductora.

Y cerró: “Sigue sin entenderlo Mariano y es un muy buen tipo, un muy buen actor, pero cuando algo se oculta es porque algo pasó. Debe estar con un conflicto con la pareja porque sino decís ‘todo bien, todo bárbaro’”.

Mariano Martínez reaccionó con firmeza ante los rumores de un recorte en la cuota alimentaria de su hija

En los últimos días comenzó el rumor de que Mariano Martínez habría reducido la cuota alimentaria de su hija con Camila Cavallo, luego de que la modelo comenzara una relación amorosa con Mario Guerci.

A raíz de esta información, Intrusos América Tv, habló en una nota con el actor, y lejos de dar muchos detalles sobre el supuesto conflicto económico, deslizó: “Mira, sinceramente no hablo más de mis cosas íntimas o mis cosas privadas porque lo que fui aprendiendo y me fue pasando es que no tengo nada que aclararle a nadie ni exponer mis cosas”.

"Tengo buena relación con las dos madres de mis hijos, soy una persona que se quien soy y la gente que me conoce sabe quién soy. Lo que digan me tiene sin cuidado", sumó.

En ese sentido, el cronista puntualizó en lo que sería el origen de este rumor, y le consultó por su relación con Guerci. "No lo cruce nunca a Mario pero esta todo bien con todo. No tengo ganas de aclarar nada y es mi vida privada, con toda la buena onda del mundo. Yo se la verdad y nada más", contestó.