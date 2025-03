Suspendieron a Ari Paluch tras su repudiable comentario al aire: quién lo reemplaza

"Hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija. O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido", expresó Ari Paluch.

Pero claramente para las autoridades de la radio no fueron suficientes dado que habrían tomado la decisión de suspenderlo, al menos hasta el viernes inclusive de la conducción de la primera mañana de la FM, haciéndose cargo del ciclo Fernando Alonso, locutor de la radio desde hace más de una década.

El inaceptable chiste de Ari Paluch sobre una compañera de la radio que causó indignación

Con un delicadísimo pasado en el que varias compañeras supieron denunciarlo públicamente por acoso laboral, esta mañana Ari Paluch protagonizó un escandaloso momento cuando frente a su propia hija y Beto Casella bromeó sobre la posibilidad de conseguir droga para manipular y besar a la locutora del programa.

Desde Arizona (Rock & Pop), Paluch le preguntó a su colega este martes “¿Tan fácil es conseguir burundanga. Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?”, mientras su propia hija Martina acotaba que se trataba de Noe.

“Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos el vaso con agua”, prosiguió Paluch como si fuera gracioso lo que estaba diciendo. Fue allí que Casella atinó a dirigirse a Martina con un “frenalo vos a tu padre”, por lo que la hija del conductor deslizó nerviosa: “Padre, padre, ubicate”.

Lo cierto es que haciendo caso omiso a la advertencia de sus compañeros de radio, Paluch prosiguió como si nada: “¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito? ¿que te da un besito?”, mientras su hija avergonzada se sacó los auriculares en señal de desaprobación al tiempo que salieron de ese momento yendo a un tanda publicitaria.