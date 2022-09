Tamara Báez y una foto que pone en jaque su relación con L-Gante

“Ultimado detalles con mi abogado Juan Pablo Merlo”, escribió Tamara Báez en las redes con la fotografía en la que se la ve en la oficina de su letrado, aunque no habló de los motivos que la llevaron a realizar el encuentro, justo en este momento.

Todo parecía estar bien entre la pareja, hasta que se empezó a hablar del tema. Incluso, semanas atrás, Tamara contó que, junto a Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, vendían milanesas y papas fritas para subsistir, antes de la fama.

Así, pudieron hacer su dinero hasta que L-Gante se hizo famoso con su música y su cumbia 420. De esta manera, tanto Tamara como L-Gante mostraron una vez más que no se olvidan de sus orígenes y siempre los tienen presentes.

El polémico video de L-Gante con una supuesta amante saliendo de un hotel

Parecía que las cosas estaban calmadas entre L-Gante y su esposa, Tamara Báez, pero el cantante de cumbia 420 se encuentra envuelto en una tremenda polémica que pone en jaque su matrimonio.

En las redes sociales se difundieron imágenes de quien, en teoría, sería el músico con una bailarina de su último videoclip, con quien grabó por estos días, saliendo de un hotel alojamiento.

La mujer en cuestión es Luli Romero quien, en un grupo abierto de Facebook compartió los videos. “Me están escrachando en TikTok saliendo del telo con L-Gante. Mátenme”, escribió en la red social, dice, reproduciendo las imágenes de la cuenta de Instagram Gossipeame.

Según afirmó la bailarina, su intención era que en ese grupo la ayuden para que no se arme escándalo. “Les iba a pedir que me ayuden a denunciar el video. No se puede ni decir nada en este grupo”, puso, después de conseguir la desaprobación de varias comentaristas.

También se puede ver la coincidencia de una foto que subió la joven bailarina a sus stories, posando durante la grabación del videoclip con el cumbiero, y un detalle: lleva un par de botas blancas , al parecer las mismas que lleva la acompañante del cantante en las fotos saliendo del hotel.