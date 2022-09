El polémico video de L-Gante con una supuesta amante saliendo de un hotel

La mujer en cuestión es Luli Romero quien, en un grupo abierto de Facebook compartió los videos. “Me están escrachando en TikTok saliendo del telo con L-Gante. Mátenme”, escribió en la red social, dice, reproduciendo las imágenes de la cuenta de Instagram Gossipeame.

Según afirmó la bailarina, su intención era que en ese grupo la ayuden para que no se arme escándalo. “Les iba a pedir que me ayuden a denunciar el video. No se puede ni decir nada en este grupo”, puso, después de conseguir la desaprobación de varias comentaristas.

También se puede ver la coincidencia de una foto que subió la joven bailarina a sus stories, posando durante la grabación del videoclip con el cumbiero, y un detalle: lleva un par de botas blancas , al parecer las mismas que lleva la acompañante del cantante en las fotos saliendo del hotel.

L-Gante cumplió uno de sus sueños y lo hizo saber

Cuando algo más de un año atrás jamás imaginaba lo que el destino tenía planeado para él, lo cierto es que Elian Ángel Valenzuela pasó de ser un vendedor ambulante al comienzo de la pandemia a ser una verdadera estrella internacional de la música urbana tan de moda. Así, se sumó hace poco -por ejemplo- a Canta Conmigo Ahora dada la amistad de L-Gante con Marcelo Tinelli, a quien hasta invitó a su casa a comer un asado. Pero también sigue adelante con sus presentaciones y sus viajes internacionales.

Si bien el representante de la cumbia 420 ya había conocido Europa, cuando meses atrás se fue de vacaciones a España junto a su pareja y la hija de ambos, ahora L-Gante aprovechó los días sin grabaciones en el reality del Trece para volver a subirse a un avión y aterrizar, esta vez, en Francia.

"Una vez cuando era más wachín había editado una foto así con el fondo falso", aseguró el papá de Jamaica desde sus redes sociales junto a una foto con la Torre Eiffel de fondo, un verdadero símbolo parisino con el que -según explicó- soñaba conocer desde su infancia. Aunque lo llamativo es que este viaje lo hizo sin su novia, Tamara Báez, ni su hijita, curiosamente luego de los nuevos rumores de crisis que surgieron días atrás.

Claro que las reacciones no tardaron en multiplicarse en cuestión de minutos en su cuenta de Instagram. "Súper merecido" aseguró el abogado mediático Alejandro Cipolla, mientras que el mismísimo Pocho Lavezzi lo felicitó con un "Qué linda te quedan esas luces cumpa !! Disfruta"; o hasta la cuenta Chusmeteando comentó "Todo llega. Bien por ti!".