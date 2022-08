L-gante y Tamara Báez enfrentan nuevos rumores de crisis y separación

“Ella en redes dio pistas de esto que a mí me había llegado y hoy te digo que están separados. No sé si se volverán a arreglar como en otros momentos”, sumó.

“Yo no sé si esta situación del jurado, que hubo una que le tiró onda medio en chiste, no sé si fue motivo de discusión”, agregó por Ana Devin, integrante de los 100 jurados de Canta conmigo ahora que coqueteó con el músico.

En la comida que hizo el cantante en su casa en la que invitó a Marcelo Tinelli, el Chato Prada, Fede Hoppe no estuvo Tamara y Jamaica, la beba de ambos. Si la mamá de L-Gante, sus amigos y la banda. “Tamara pasó la noche sola y las pasó muy mal. Subió historias mostrando que la habían dejado sola, que se sentía sola cuidando a la bebé”, dijo la panelista de LAM.

Por otra parte, Tamara descargó toda su bronca en las redes, aseguró que hubo personas que la “desilusionaron”, peor luego borró todo.

tamara baez lgante.jpg

Tamara Báez subió una foto internada, preocupó a todos, y luego la borró: "Me dejaron sola"

En las últimas horas, Tamara Báez compartió un fuerte posteo en las redes sociales y despertó rumores de crisis con L-Gante.

“Vómitos, fiebre y se despertó Jami”, fue la primera publicación que subió Tamara a Instagram Stories, dejando en claro lo mal que se sentía y junto a una foto en la que se la ve con los ojos cerrados, agarrándose la cabeza y con su hija a su lado.

Luego, Estefi Berardi advirtió que Báez también difundió una imagen, que luego borró, y que confirmaría la separación del cantante.

“Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá”, escribió en la foto donde se aprecia su brazo con suero. “Re desilusionada”, cerró, tal como lo mostró la panelista de LAM.