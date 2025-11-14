Lola Latorre, sin filtro: el estricto pedido que le hizo a Yanina Latorre para no quedar expuesta
Lola, la hija de Yanina y Diego Latorre, contó cuál fue el pedido que le hizo a su mamá para mantenerse ajena de los escándalos mediáticos.
La frase “Che, ma, si vas a hablar de algo mío, preguntame antes” fue el límite más claro que Lola Latorre le planteó a su mamá, Yanina Latorre, dentro del ruidoso mundo de los chimentos. Con esas palabras directas y sin rodeos, la joven dejó en evidencia un cambio profundo en la dinámica familiar y mediática, un aprendizaje que su madre terminó por respetar. Lola explicó que, aunque durante años naturalizó crecer con padres famosos, la exposición que antes le resultaba cotidiana hoy se vive de otro modo.
En una entrevista con Infobae, admitió que esa carga es más pesada con el paso del tiempo. “¿Sabés que me pesa más ahora que antes? Un poco”, confesó. De chica, las fotos, los comentarios en la calle y la atención del público formaban parte del paisaje diario gracias a la figura de su padre, Diego Latorre, exjugador de Boca. Sin embargo, ahora siente que arrastra asuntos que no son propios. “Yo soy hija de quien soy y estoy orgullosa de mis padres, pero cada uno tiene su laburo… Y a mí se me relaciona mucho con lo que dicen o lo que hacen ellos en su vida privada. Eso sí me pesa un poco… Yo tengo lo mío”, remarcó, cansada de quedar vinculada a declaraciones que nunca hizo.
Por eso, cuando Yanina desliza una opinión que podría salpicarla, Lola interviene. Lo hizo especialmente en una ocasión en la que su mamá la relacionó con Pampita en un comentario con el que ella no estaba de acuerdo. Allí volvió a poner el freno con firmeza: “Che, ma, si vas a hablar de algo mío, preguntame porque después la gente me ataca a mí”. No lo planteó desde el enojo, sino desde la necesidad de protegerse mediáticamente. Lola busca evitar pagar consecuencias por algo que no dijo ni piensa.
Aun así, conserva el humor frente a situaciones que no le competen. Contó que recibe mensajes por escándalos ajenos y que ya aprendió a tomárselo con liviandad. “No sé, el lío de la China Suárez y de Wanda… que me escriban ni me importa, me río porque digo qué pesada la gente. Es como buscate un problema honesto”, expresó divertida, marcando una distancia sana respecto a conflictos que no le pertenecen.
Eso no quita que entienda el trabajo de su mamá. “Mi mamá me nombra todos los días de su vida en su programa de radio y lo entiendo… la banco”, reconoció. Pero incluso dentro de ese vínculo afectuoso, mantiene su pedido principal: “Che, ma, tranqui, si hablás de mí, preguntame antes”. Un límite simple, afectuoso y, sobre todo, necesario.
