Lola Latorre, sin filtro: el estricto pedido que le hizo a Yanina Latorre para no quedar expuesta

Eso no quita que entienda el trabajo de su mamá. “Mi mamá me nombra todos los días de su vida en su programa de radio y lo entiendo… la banco”, reconoció. Pero incluso dentro de ese vínculo afectuoso, mantiene su pedido principal: “Che, ma, tranqui, si hablás de mí, preguntame antes”. Un límite simple, afectuoso y, sobre todo, necesario.

lola latorre

¿Cuándo debutó Yanina Latorre con Sálvese quien pueda?

El lunes 17 de marzo marcó el debut de Yanina Latorre como conductora de televisión al frente de Sálvese quien pueda, el nuevo ciclo de América TV que llegó para renovar la franja vespertina del canal. En esta primera emisión, la panelista estuvo acompañada por Lizardo Ponce, Ximena Capristo y Federico Popgold, quienes completan el equipo que la acompañan desde el estreno. La presencia de la panelista de LAM en un rol central generó expectativas y también curiosidad entre los espectadores que siguen de cerca su estilo directo y sin filtros.

Desde el inicio del programa, Yanina dejó claro que llegaba para marcar el ritmo del ciclo. Abrió la emisión con una frase contundente y fiel a su personalidad: “No lo puedo creer. Y sí llegó el día: bienvenidos a Sálvese quien pueda. Les prometo que no se va a salvar nadie. Hoy tengo para Rial, para Feudale, para Esmeralda Mitre, tengo para todos, me pudrieron. Se meten conmigo y en este espacio voy a contestar”, aseguró con firmeza, anticipando que el programa tendría un tono frontal y polémico.

Durante esta primera entrega, Latorre se enfocó en uno de los escándalos mediáticos más resonantes: la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador. Con un detallado repaso, relató la situación que se vivió aquella noche. “Icardi subió, armó un escándalo, una nena lloraba en los brazos de él, otra nena lloraba adentro, las chicas gritaban, Wanda gritaba. ¿No es violento también que la madre les mande los videos a todos los periodistas y exponga los pibes?”, se preguntó, visiblemente crítica respecto a la difusión de esos momentos íntimos.

Más adelante, y fiel a su estilo frontal, volvió a apuntar contra figuras conocidas del medio. “Voy a empezar a atender y contestar a gente”, lanzó antes de arremeter contra Marcela Feudale, su compañera en LAM, y contra el periodista Jorge Rial, uno de sus habituales destinatarios en conflictos mediáticos.

El programa, que salió al aire a las 19, tuvo un buen arranque en términos de audiencia. La señal registró un pico de 3.9 puntos de rating, un número que reflejó el interés del público ante el debut de Latorre en su nuevo rol como conductora.